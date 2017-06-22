Видеоинструкция: как сделать флейту из морковки

Портал BuzzFeed опубликовал в социальной сети Facebook видеоурок, как из обычной морковки сделать флейту. Для этого необходима большой оранжевый овощ, дрель и нож. За несколько дней короткий ролик посмотрели более 14 миллионов раз. Некоторые пользователи были восхищены тем, как легко и быстро можно превратить морковь в музыкальный инструмент. Другие признались, что не понимают как в век современных технологий можно заниматься подобными глупостями.

К слову, в 2011 году в Москве с концертом выступил Венский овощной оркестр, музыканту которого играют исключительно на овощах. Впервые раскрывать музыкальный потенциал продуктов группа начала в 1997 году, с тех пор состоялось несколько сотен выступления в разных городах мира. Перед каждым концертом его участники закупают свежие овощи, которые в конце представления зрители могут съесть.