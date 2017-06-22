|
Видеоинструкция: как сделать флейту из морковки
22.06.2017 22:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Портал BuzzFeed опубликовал в социальной сети
К слову, в 2011 году в Москве с концертом выступил Венский овощной оркестр, музыканту которого играют исключительно на овощах. Впервые раскрывать музыкальный потенциал продуктов группа начала в 1997 году, с тех пор состоялось несколько сотен выступления в разных городах мира. Перед каждым концертом его участники закупают свежие овощи, которые в конце представления зрители могут съесть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети набирает популярность видеоролик, на котором показано как самостоятельно смастерить флейту из морковки. Смотрите необычную видеоинструкцию.
|
Архив (Разное)
Комментарии