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Видеоинструкция: как сделать флейту из морковки

22.06.2017 22:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Портал BuzzFeed опубликовал в социальной сети Facebook видеоурок, как из обычной морковки сделать флейту. Для этого необходима большой оранжевый овощ, дрель и нож. За несколько дней короткий ролик посмотрели более 14 миллионов раз. Некоторые пользователи были восхищены тем, как легко и быстро можно превратить морковь в музыкальный инструмент. Другие признались, что не понимают как в век современных технологий можно заниматься подобными глупостями.

К слову, в 2011 году в Москве с концертом выступил Венский овощной оркестр, музыканту которого играют исключительно на овощах. Впервые раскрывать музыкальный потенциал продуктов группа начала в 1997 году, с тех пор состоялось несколько сотен выступления в разных городах мира. Перед каждым концертом его участники закупают свежие овощи, которые в конце представления зрители могут съесть. 

 
 
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В сети набирает популярность видеоролик, на котором показано как самостоятельно смастерить флейту из морковки. Смотрите необычную видеоинструкцию.

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