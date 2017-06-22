Канадский снайпер в Ираке убил боевика с расстояния почти 3,5 км

Канадский снайпер установил рекорд, убив в Ираке боевика с расстояния 3 тыс. 450 метров, сообщило издание Globe and Mail. В командовании войск специального назначения Канады подтвердили информацию, но отказались раскрывать детали.

По данным Globe and Mail, военнослужащий 2-ой объединенной оперативной группы выстрелил в боевика группировки «Исламское государство» из снайперской винтовки McMillan TAC-50.

Пуля пролетела 10 секунд, прежде чем поразить цель, отмечает газета.

По словам источника издания в вооруженных силах Канады, этот выстрел «фактически сорвал нападение боевиков ИГ на иракские силы безопасности».

«Это было очень точное применение силы. Снайпер был настолько далеко, что плохие парни просто не могли понять, что происходит», — сказал собеседник газеты, добавив, что смерть боевика была зафиксирована на видео.

«Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет побит», — подчеркнул источник.

Предыдущий рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика группировки «Талибан» с расстояния 2 тыс. 475 метров. Это произошло в 2009 году в Афганистане.

Согласно данным JBM Ballistics, пули, выпущенные Харрисоном из снайперской винтовки L115A3 Long Range Rifle, достигли цели примерно через шесть секунд.

В 2015 году Харрисон написал автобиографическую книгу «Самое долгое убийство» (The Longest Kill), в которой, в частности, рассказал, что страдает от посттравматического стрессового расстройства.