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В ночь с пятницы на субботу карточки некоторых банков могут работать со сбоями

23.06.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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В ночь с пятницы на субботу карточки некоторых банков могут работать с перебоями. Проблемы при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных денег могут возникнуть с 2 до 6 часов 24 июня из-за технологических работ по модернизации системы хранения данных, которые проведет банковский процессинговый центр.


Фото: Reuters

- В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщается на сайте банковского процессингового центра.

Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.

 
 
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В ночь с пятницы на субботу карточки некоторых банков могут работать с перебоями из-за технологических работ банковского процессингового центра.

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