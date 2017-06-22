﻿ Стакан черники - от 8 рублей, а лисичек - от 6 рублей. Что почем на Комаровке. 21.by
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Стакан черники - от 8 рублей, а лисичек - от 6 рублей. Что почем на Комаровке

23.06.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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За неделю земляника подешевела практически в три раза, а на прилавках уже можно встретить подосиновики и жимолость. FINANCE.TUT.BY рассказывает об ассортименте и ценах на главном рынке столицы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Огурцы Помидоры Редис Картофель
0,72−2,9 рубля 1−12 рублей 1,49−3 рубля 0,7−2,5 рубля
Клубника Персики Абрикосы Черешня
2−8,5 рубля 2,5−7,5 рубля 3−8 рублей 3,5−8 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Прошлогодний картофель отдают от 70 копеек до 2 рублей, а молодой — от 99 копеек до 2 рублей 50 копеек. Редис — от 1 рубля 49 копеек до 3 рублей. За стакан лисичек просят 6 рублей, а у одного из продавцов на Комаровке уже есть и подосиновики.


Фото: instagram.com/komarovka.by

Цена на огурцы стартует от 72 копеек (агрокомбината «Ждановичи»). Самые дорогие огурцы обойдутся в 2,9 рубля. Кочаны ранней белокочанной капусты отдают от 2,19 рубля до 2,5 рубля за килограмм, а за цветную капусту просят от 2,5 рубля до 5 рублей. Помидоры на рынке можно купить от 1 рубля до 12 рублей (самые дорогие импортные). Черри стоят от 3 до 6 рублей.

 

Черешню продают от 3,5 до 8 рублей. Та, что подешевле, мелковата. Но уже за 5 рублей идет отборная, красивая, вкусная ягода. По сравнению с началом сезона клубника подешевела в три раза: в конце мая «дешевую» ягоду брали за 6 рублей, а сейчас — за 2 рубля. Во вторник вечером килограмм отдавали и вовсе по рублю!


Фото: instagram.com/komarovka.by

Абрикосы стоят от 3 до 8 рублей, персики — от 2,5 до 7,5 рублей. Малина все еще дороговата — по 12 рублей за полкило. Зато земляника порядком потеряла в цене: на прошлой неделе можно было найти стаканчик по 20 рублей, а на этой — уже по 7 рублей. «А будет еще дешевле!» — говорят на Комаровке. Полкило черники (один стакан) берут за 8 — 12 рублей: из-за холодной погоды ягоды в этом году будет немного. Стакан ягод жимолости, по вкусу похожих на чернику, на рынке отдают за 15 рублей.

 
 
 
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FINANCE.TUT.BY рассказывает об ассортименте и ценах на главном рынке столицы.

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