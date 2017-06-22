На следующей неделе синоптики обещают настоящее лето. AFISHA.TUT.BY заглянула в меню фастфудов, которых за последнее время стало так много в Минске, и сравнила цены. Где дешевле всего съесть мороженое в вафельном рожке и запить лимонадом — в материале AFISHA.TUT.BY.





«МакДональдс»: «рожок» — 80 копеек, лимонад — 1 рубль 70 копеек

Самая широкая линейка летних предложений у лидера отрасли, экс-монополиста в этой сфере — ресторана быстрого питания «МакДональдс». Мороженое с топингом стоит 1 рубль 90 копеек и 1 рубль 95 копеек в зависимости от наполнителя. Десерт «Парфе» (мороженое, топинг, взбитые сливки) продают за 3 рубля 50 копеек.

Макфлури (мороженое с наполнителем и вафельно-шоколадной крошкой) продают за 2 рубля 80 копеек. Мороженое «рожок» стоит 80 копеек.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Лимонад (в зависимости от наполнителя) стоит 1 рубль 70 копеек или 1 рубль 95 копеек. Молочный коктейль — 2 рубля 40 копеек (за 300 мл) и 2 рубля 80 копеек (за 470 мл).

Салат «Капрезе» (моцарелла, черри, руккола) продают за 5 рублей 90 копеек, «Цезарь» с креветками — за 6 рублей 70 копеек, овощной салат — за 5 рублей 50 копеек.

KFC: «рожок» — 1 рубль 30 копеек, лимонад — 2 рубля 90 копеек

В KFC выбор «летних» предложений заметно меньше. Мороженое с топингом стоит от 1 рубля 95 копеек до 2 рублей 80 копеек. Мороженое в вафельном рожке — 1 рубль 30 копеек.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Лимонад в сети стоит 2 рубля 90 копеек. Молочный коктейль — 2 рубля 20 копеек (за 250 мл), 2 рубля 60 копеек (за 400 мл).

Салат «Цезарь лайт» продают за 3 рубля 90 копеек.

Burger king: «рожок» — 70 копеек, лимонада нет

Мороженое с топингом стоит 1 рубль 95 копеек, мороженое с M&M's (взбивается шейкером с дробленным шоколадным драже) — 4 рубля 30 копеек. Мороженое в вафельном рожке стоит 70 копеек.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Лимонад в сети не продают. Маленький молочный коктейль стоит 2 рубля 30 копеек, большой — 2 рубля 60 копеек.

Салат «Цезарь» обойдется в 5 рублей 80 копеек.

Hesburger: «рожок» — 1 рубль 30 копеек, молочный коктейль — 2 рубля 30 копеек

В открывшемся в этом году финском фастфуде Hesburger мороженое с топингом продают за 2 рубля. Мороженое с топингом в вафельной корзинке стоит 2 рубля 30 копеек. «Рожок» продается за 1 рубль 30 копеек.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Молочный коктейль обойдется вам в 2 рубля 40 копеек (за 400 мл) и 2 рубля 60 копеек (за 500 мл).

Салат «Цезарь» стоит 7 рублей 10 копеек, «Цезарь лайт» — 6 рублей 10 копеек.

Texas Chicken: «рожок» — 1 рубль 30 копеек, лимонада нет

В Texas Chicken мороженое с топингом будет стоить 1 рубль 80 копеек, мороженое «рожок» — 1 рубль 30 копеек. Лимонады в сети не продают, как и молочные коктейли.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Салат «Техас» стоит 5 рублей, овощной салат — 4 рубля 50 копеек.

Carl’s Junior: мороженого «рожок» и лимонада нет

Этот американский фастфуд запустился в Минске позже других. Мороженое в вафельном рожке здесь не продают, но можно купить в пластиковом стаканчиком с топингом за 2 рубля 40 копеек. Лимонада в меню тоже нет, но есть молочный коктейль, который стоит 4 рубля 50 копеек.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

В сети не продают салаты, однако любой бургер можно заказать без булочек: его завернут в листья салата.

Подводя небольшой итог, скажем, что дешевле всего мороженое в вафельном рожке вам обойдется в Burger king (70 копеек), лимонад — в "МакДональдс" (1 рубль 70 копеек), мороженое с топингом — в Texas Chicken (1 рубль 80 копеек), молочный коктейль — в "МакДональдс" (2 рубля 20 копеек). Салат «Цезарь лайт» — в KFC (3 рубля 90 копеек).

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