Пять бесплатных вечеринок в выходные. И четыре - недорогие

Вслед за бесплатными концертами и праздниками в Верхнем городе Минск наполнился и вечеринками со свободным входом. В ближайшую пятницу и выходные их пять. Если хотите отдохнуть с шиком, мы добавили еще три, где за вход придется заплатить: от 5 до 20 рублей.

5 бесплатных вечеринок



Фото со страницы «Верха» во "ВКонтакте"

Когда: 23 июня, 20.00. Где: «Верх». Сколько: бесплатно.

Пространство «Верх» на Куйбышева, 22 уже приучило минчан к тому, как надо тусоваться. Ближайшая пятница не исключение. В программе — deep house от Liquideep и настроение провести вместе одну из самых коротких ночей в году.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 23 июня с 21.00. Где: «Спирит бар». Сколько: бесплатно.

Про «Спирит бар» известно, что это заведение на 35 посадочных мест, по задумке создателей, должно вернуть посетителей в то время, в котором не было пафоса и гламура: в баре отсутствует дресс-код и фейс-контроль, звучит рок от конца 80-х до начала нулевых и можно играть на приставке Sega.

По словам владельцев, цены у них как минимум на 20% ниже, чем в других местах на Зыбицкой. Коктейли можно взять навынос, а кофе бармены варят на песке и в турках. В ближайшую пятницу в «Спирите» будет вечеринка — как повод, чтобы вы проверили все сами.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: hitkiller.com

Когда: 23 июня в 23.00. Где: TNT. Сколько: бесплатно.

TNT Rock Club обещает рок-н-ролльную пятницу. Четырехчасовая программа включает как классику рока, так и современные веяния. В ближайшую пятницу в программе - ребята из группы Яnkey.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 24 июня, 19.00. Где: ул. Октябрьская, 10б. Сколько: бесплатно.

Те же цели преследует и Октябрьская — собрать минчан, чтобы скоротать самый длинный световой день в году (или один из них). В программе: танцы у реки, на поляне в тени деревьев, возле барных стоек и прилавков с уличной едой, пространство для фрисби, бадминтона, а также душевных посиделок. И музыка, конечно, много-много музыки.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 24 июня с 21.00. Где: «САД». Сколько: бесплатно.

«САД» обещает скрасить субботний вечер нестареющим диско от Napoli. Пластинки из своей коллекции винила будут крутить товарищи F. Bobrov и SQEET. Вход свободный, но желающим сидеть за столиком рекомендуется позаботиться о том, чтобы его забронировать.

4 недорогие вечеринки



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 23 июня с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: 5 рублей.

Наши друзья из 34mag в прошлом году делали отличные Hangover Party. И вот настал новый сезон. На сей раз еще и повод соответствующий: мальчишник здесь не фигура речи, а самое настоящее прощание с холостяцкой жизнью диджея по прозвищу Kornej. Приглашаются все, танцевать в «Хулигане» и рядом с ним.



Фото со страницы заведения в Facebook

Когда: 23 июня с 23.00. Где: «Калибр» на Фабрициуса, 8. Сколько: 10 рублей.

«Вектор» — это серия масштабных мероприятий со ставкой исключительно на локальную и восточноевропейскую сцены. Гостей ждут два танцпола и добрый лайнап. О нем — подробнее. В стены завода заглянет Cliche Morph — талантливый земляк родом из Бобруйска, который уже сейчас может похвастаться пятью виниловыми релизами на ряде приличных технолейблов.

Также Elena Sizova, которая не прекращает покорять европейские площадки одну за другой. В обойме есть и гость из Санкт-Петербурга, резидент клуба Mosaique — Алексей Летко. Скрытый за псевдонимом Sector Four, он погружен в мрачный, грязный, сексуальный саунд середины — конца восьмидесятых. SDS и Morgotika дополнят общую картину.

Второй танцпол задуман небольшим и уютным. На протяжении ночи его делят между собой Sugubo и Sheva. Тек-хаус, микрохаус, минимал, румынские пляски.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 24 июня с 22.00. Где: аквапарк «Лебяжий». Сколько: 20 рублей — девушки, 30 рублей — парни.

В ночь с субботы на воскресенье аквапарк «Лебяжий» будет работать в ночном режиме — летняя вечеринка продлится аж до пяти утра. Чтобы гости не скучали, предусмотрены три танцпола, в том числе и на летней террасе под открытым небом, джакузи, диджей-сеты, go-go, шоу-показ купальников, танцевальный баттл. Только помните, что вход на мероприятие исключительно 18+.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 24 июня, 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: 5 рублей.

«Дурка» — новая серия спонтанных вечеринок, на которых не будет привязок к определенному направлению музыки. Облако тегов расплывается от #garage #hiphop #grime до #bass и #dubstep. Если вы знаете, что такое вечеринки «Бассота», вы знаете, что делать. Если нет — самое время узнать.