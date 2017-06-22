Средняя зарплата минчан в мае упала, но по-прежнему превышает 1000 рублей

Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в мае составила 1078,2 рубля. Это на 25,1 рубля меньше, чем в апреле.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Средние заработки в столице падают уже третий месяц в этом году. Так, в апреле они сократились на 14,8 рубля. К примеру, столичные бюджетники в апреле Минске — 709 рублей, а в Гродненской области — в 1,3 раза меньше. Сколько получают бюджетники">зарабатывали 709,2 рубля.

По уровню зарплат минчане уступали в апреле только жителям Солигорского районе, которые получали в среднем 1 208,8 рубля. Это на 105,5 рубля больше, чем у минчан.

В марте средняя зарплата в Минске выросла, а до этого в феврале и январе — падала.