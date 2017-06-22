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Средняя зарплата минчан в мае упала, но по-прежнему превышает 1000 рублей
Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в мае составила 1078,2 рубля. Это на 25,1 рубля меньше, чем в апреле.
Средние заработки в столице падают уже третий месяц в этом году. Так, в апреле они
По уровню зарплат минчане уступали в апреле только жителям Солигорского районе, которые получали в среднем 1 208,8 рубля. Это на 105,5 рубля больше, чем у минчан.
В марте средняя зарплата в Минске выросла, а до этого в феврале и январе — падала.
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Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в мае составила 1078,2 рубля. Это на 25,1 рубля меньше, чем в апреле.
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