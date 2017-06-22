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В Мексике работник банка пресек попытку ограбления, закрыв дверь перед носом злоумышленников
Сотрудник банка в мексиканском городе Гвадалахара закрыл дверь перед носом троих злоумышленников, тем самым остановив попытку ограбления. Об этом
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое мужчин в масках и головных уборах заходят в здание через входную дверь. Но затем на их пути возникает сотрудник филиала, который закрывает вторую стеклянную дверь, не позволяя грабителям попасть в помещение.
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Троим мужчинам в масках и головных уборах пришлось покинуть помещение ни с чем.
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