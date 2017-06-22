Сотрудник банка в мексиканском городе Гвадалахара закрыл дверь перед носом троих злоумышленников, тем самым остановив попытку ограбления. Об этом сообщает местное издание Notisistema.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое мужчин в масках и головных уборах заходят в здание через входную дверь. Но затем на их пути возникает сотрудник филиала, который закрывает вторую стеклянную дверь, не позволяя грабителям попасть в помещение.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мексике работник банка пресек попытку ограбления, закрыв дверь перед носом злоумышленников Троим мужчинам в масках и головных уборах пришлось покинуть помещение ни с чем.

Сообщается, что после неудачной попытки ограбления мужчины скрылись на автомобиле Chrysler Voyager и мотоцикле Yamaha Crypton. Полиция ведет поиск подозреваемых.