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В Мексике работник банка пресек попытку ограбления, закрыв дверь перед носом злоумышленников

23.06.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сотрудник банка в мексиканском городе Гвадалахара закрыл дверь перед носом троих злоумышленников, тем самым остановив попытку ограбления. Об этом сообщает местное издание Notisistema.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое мужчин в масках и головных уборах заходят в здание через входную дверь. Но затем на их пути возникает сотрудник филиала, который закрывает вторую стеклянную дверь, не позволяя грабителям попасть в помещение.

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Сообщается, что после неудачной попытки ограбления мужчины скрылись на автомобиле Chrysler Voyager и мотоцикле Yamaha Crypton. Полиция ведет поиск подозреваемых.
 
 
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Троим мужчинам в масках и головных уборах пришлось покинуть помещение ни с чем.

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