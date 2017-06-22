В Гомеле празднование Дня молодежи будет продолжаться три дня

В Гомеле день Молодежи будут отмечать с 23 по 25 июня. Всвязи с празднич­ными мероприятиями вводится запрет на про­дажу алкогольных напитков и пива. Он бу­дет действовать с 8.00 25 июня до 8.00 26 июня, напоминает еженедельник « Советский район »





В пятницу, 23 июня, в 16.00 в област­ной библиотеке Лени­на откроется фотовы­ставка Галины Ласаевой «В стране Одуванчика». В 16.30 начнет работу праздничная площадка у корпуса медуниверситета на проспекте Космонав­тов, 70.

В Советском районе молодежь приглаша­ют в парк «Фестиваль­ный» к 17.00. Здесь у Кургана Славы стар­тует интерактивная игра «Перезагрузка». Коман­ды будут соревноваться в скорости, эрудиции и нестандартном мышле­нии на станциях, кото­рые «вырастут» среди деревьев.

Благотворительный концерт «Я чувствую жизнь» начнется в Город­ском центре культуры в 18.30 (деньги от продажи билетов пойдут на откры­тие сенсорной комнаты для воспитанников Цен­тра коррекционного раз­вития). На сцене будут блистать творческие кол­лективы Гомеля.

В субботу, 24 июня, в 10.00 в зоне отдыха «Пруды», что в Новобе­лице, пройдут районные соревнования по пляж­ному волейболу. Также здесь будет работать раз­влекательная площадка «Все мы разные, но все мы вместе». В 16.30 в сквере имени Громыко откроется праздничная площадка «Мы молодые!».

В сам День молоде­жи, 25 июня, гомельчан к 15.00 приглаша­ют к Ледовому дворцу и к 16.00 в област­ную библиотеку Лени­на — на концерт группы Leo Cuddles.

У спортивного объек­та состоится семичасо­вой концертно-развлекательный марафон. Здесь пройдут город­ской кубок по стритболу и паркуру, мотовыстав­ка, выступления лучших хореографических кол­лективов и исполните­лей Гомеля.

В 18.00 при под­держке компании velcom начнется праздничный концерт. Зрителей порадуют гомельские кавер-бенды Dack Janiels, Vasabi Jazz, Livu, Yann Zhanchak и специальные гости — на сцену выйдут Тео и DJ Dania из Мин­ска.