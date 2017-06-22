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В Гомеле празднование Дня молодежи будет продолжаться три дня
В Гомеле день Молодежи будут отмечать с 23 по 25 июня. Всвязи с праздничными мероприятиями вводится запрет на продажу алкогольных напитков и пива. Он будет действовать с 8.00 25 июня до 8.00 26 июня, напоминает еженедельник «
В пятницу, 23 июня, в 16.00 в областной библиотеке Ленина откроется фотовыставка Галины Ласаевой «В стране Одуванчика». В 16.30 начнет работу праздничная площадка у корпуса медуниверситета на проспекте Космонавтов, 70.
В Советском районе молодежь приглашают в парк «Фестивальный» к 17.00. Здесь у Кургана Славы стартует интерактивная игра «Перезагрузка». Команды будут соревноваться в скорости, эрудиции и нестандартном мышлении на станциях, которые «вырастут» среди деревьев.
Благотворительный концерт «Я чувствую жизнь» начнется в Городском центре культуры в 18.30 (деньги от продажи билетов пойдут на открытие сенсорной комнаты для воспитанников Центра коррекционного развития). На сцене будут блистать творческие коллективы Гомеля.
В субботу, 24 июня, в 10.00 в зоне отдыха «Пруды», что в Новобелице, пройдут районные соревнования по пляжному волейболу. Также здесь будет работать развлекательная площадка «Все мы разные, но все мы вместе». В 16.30 в сквере имени Громыко откроется праздничная площадка «Мы молодые!».
В сам День молодежи, 25 июня, гомельчан к 15.00 приглашают к Ледовому дворцу и к 16.00 в областную библиотеку Ленина — на концерт группы Leo Cuddles.
У спортивного объекта состоится семичасовой концертно-развлекательный марафон. Здесь пройдут городской кубок по стритболу и паркуру, мотовыставка, выступления лучших хореографических коллективов и исполнителей Гомеля.
В 18.00 при поддержке компании velcom начнется праздничный концерт. Зрителей порадуют гомельские кавер-бенды Dack Janiels, Vasabi Jazz, Livu, Yann Zhanchak и специальные гости — на сцену выйдут Тео и DJ Dania из Минска.
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В связи с праздничными мероприятиями вводится запрет на продажу алкогольных напитков и пива. Он будет действовать с 8.00 25 июня до 8.00 26 июня.
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