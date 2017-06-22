«Если хочется отдохнуть, нужно искать любые возможности, а не отговорки, что нет времени или денег», — рассуждает гомельчанка Марина Михалочкина. Эти слова Марина доказывает собственным примером: в августе прошлого года они с мужем на неделю съездили отдохнуть в Затоку — курортный поселок в Одесской области, потратив 250 долларов на двоих.



Марина с мужем. Фото из личного архива героя

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«Решили устроить экономный медовый месяц»

— В прошлом году у нас с мужем была «розовая свадьба» — 10 лет совместной жизни. Мы решили устроить себе небольшой экономный медовый месяц. Поехали на недельку в Затоку — на Будакскую косу, — рассказывает Марина.

Чтобы добраться до Затоки, пара выбрала бюджетный вариант — ехали на попутках с помощью сервиса BlaBlaCar.

— Пересмотрев массу вариантов, я нашла самый подходящий — из Чернигова до Одессы за 230 гривен с человека (17 белорусских рублей по курсу на 19 августа 2016 года). Билеты на автобусе до Чернигова обошлись в 12 рублей за двоих. Сразу же нашла и обратный вариант — прямой из Затоки в Гомель за 40 рублей за человека. Созвонилась с водителями по Viber, забронировала места. Все, основная и самая главная часть поездки была организована, — говорит Марина.

Однако по дороге в Одессу случился форс-мажор. Автомобиль, в котором Марина ехала с мужем, сломался под Киевом:

— С нами в машине ехала еще мама с двумя детьми и девушка. Не доезжая Киева, наш автомобиль сломался. Водитель довез нас до ближайшего метро, за дорогу денег не взял. Время было — одиннадцать часов вечера. Куда бежать? Непонятно. К счастью, мама с детьми, которая ехала с нами, созвонилась со своими знакомыми маршрутчиками и договорилась за всех нас. На метро мы доехали до нужной станции, где нас ждала большая маршрутка, которая и довезла нас до Одессы. Проезд обошелся в 350 гривен за двоих (26 рублей) и немного потраченных нервов.

«Главным было — жить рядом с морем»

Из Одессы пара на автобусе добралась до Затоки, а оттуда — до Будакской косы. Уже на месте сняли комнату в «разнонациональной коммуналке», как говорит Марина, с минимальным набором мебели — кровать, телевизор, холодильник, тумбочка, шкаф.

— Но нам было не важно, где жить, главная цель — дешево и рядом с морем. И она была достигнута! За комнату мы отдали что-то около 50−60 долларов. Море было в 5 метрах. Ночью в открытое окно доносился шум прибоя. Было здорово.

Также в комнате был душ и маленькая кухня, на которой семья готовила завтраки.

— Завтракать выходили за стол на улицу, где любовались морем. Обедали и ужинали в каком-нибудь кафе, которых там очень много. Обед и ужин по цене получался 100−150 гривен (7−11 рублей) на человека.

— Посчитав наши денежные резервы, мы поняли, что можем себе позволить съездить на экскурсию в центр культуры вина «Шабо» (стоимость экскурсии — 180 гривен с человека, или 13 рублей). Мы поехали и ни капельки не пожалели! Купили вина и коньяка домой — это дешевле, чем у нас, — рассказывает Марина. — 24 августа был День независимости Украины. В этот праздник вход в Аккерманскую крепость в городе Белгород-Днестровский был для всех бесплатный, чем мы и воспользовались — посетили крепость, пообедали у залива Днестровский лиман, прошлись по местному рынку.

Обратная дорога обошлась без пересадок: от порога коммуналки в Затоке и до дома в Гомеле Марину с мужем привез водитель, которого они также нашли на BlaBlaCar. Дорога обратно заняла 12 часов: «Выехали мы из Затоки в 6 утра, и в 18.00 мы уже были около нашего дома в Гомеле».

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