«А его будут возить из Китая? А может, организовать производство на новом заводе Geely под Борисовом?» Мы-то знаем, что завод «БелДжи» способен выпускать любые автомобили с условием, что они по габаритам помещаются в покрасочную камеру. Так что я не постеснялся задать такой вопрос представителям Volvo.

Сборка пока шведская



Кроссовер XC60 имеет общую платформу и агрегаты с флагманским XC90

Ну, а почему бы и нет? В Беларуси уже собирали и до сих пор собирают довольно много автомобилей — Geely, Zotye, Samand, Peugeot, Citroen, Chevrolet и даже Cadillac! Так почему бы не производить здесь еще и новый Volvo XC60? Тем более, что сами вольвовцы уже озвучили свои планы — для рынков Таможенного союза рассматривается вариант со сборкой из SKD-комплектов, привезенных с китайского завода Volvo в городе Чэнду.

Но ни утвердительного, ни отрицательного ответа на этот вопрос мы не получили — мол, ничего конкретного сообщить не можем. Нет пока и точных данных о сроках вывода нового Volvo XC60 на наш рынок: представители говорят о начале 2018 года, но тешат себя надеждой, что получится еще к концу этого года. Ну, а пока мы тестируем новинку, собранную еще на шведском конвейере, на испанских дорогах вблизи Барселоны.

Перед тем как начать рассказ о новом Volvo XC60, важно сообщить несколько фактов о предыдущем поколении. Факт первый — модель дебютировала в 2008 году, то есть выпускалась практически десять лет, что по нынешним временам просто невероятно.

Факт второй — несмотря на такой пристойный возраст, нынешняя XC60 долгие годы являлась самой популярной в гамме Volvo в России и до сих пор остается таковой на европейском рынке. Всего же за годы производства было продано более миллиона экземпляров XC60 — так что, как вы понимаете, права на ошибку у шведов не было. Новое поколение должно было превзойти предыдущее по всем параметрам.



Проще всего узнать новый XC60 по длинному выгнутому капоту — у XC90 внешность более строгая

Впрочем, у шведов даже не было возможности ошибиться, ведь XC60 создан на новой платформе SPA — Scalable Product Architecture и таким образом имеет «архитектуру», практически полностью идентичную флагманским моделям XC90 и S90.



Платформа SPA позволяет без лишних затрат создавать новые модели — можно изменять длину колесной базы, свесов и т.д. Неизменным остается лишь расстояние от передней оси до моторного щита

Новая платформа позволяет конструкторам играть габаритами автомобиля, создавая модели разных классов на одном, по сути, шасси. Которое к тому же спроектировано с учетом производства всех возможных модификаций — передне- или полноприводных, дизельных, бензиновых, гибридных. А это значит, что о ходовых качествах XC60 можно было писать, даже не садясь в машину — от флагманского XC90 на ходу он мало чем отличается. Тем более что подвески у них тоже идентичные: с поперечной композитной рессорой на базовых версиях или с опционными пневмоподушками.

Младший брат Volvo XC90



Моторы под капотом XC60 тоже общие с флагманом, исключительно четырехцилиндровые

На тест-драйв нам предложили бензиновые 320-сильные версии Т6 и турбодизельные 235-сильные D5. Обе — с безальтернативным 8-диапазонным «автоматом». Привод — полный, подключаемый, с муфтой BorgWarner пятого поколения.

Но если 8-диапазонный «автомат» и подключаемый привод с муфтой уже практически стандартный набор в этом сегменте, и этим никого не удивишь, то новые моторы Volvo для версий Т6 и D5 имеют свои уникальные технические изюминки. Так, бензиновый двухлитровый мотор оснащен и механическим нагнетателем, и турбонаддувом. Зачем? Чтобы сделать «кривую» крутящего момента максимально ровной — на малых оборотах работает нагнетатель, а после 3500 об/мин, когда уже вовсю дует турбина, нагнетатель отключается с помощью специального сцепления. В итоге — уверенная тяга во всем диапазоне оборотов и низкий расход топлива.

Турбодизель еще хитрее — у него, помимо традиционного битурбонаддува, есть так называемый аккумуляторный наддув. Специальный компрессор загоняет воздух в двухлитровый ресивер, откуда он поступает в двигатель, когда автомобиль стартует с места или ускоряется на низших передачах. Это позволяет полностью устранить эффект «турбоямы» — когда вы давите на газ, машина не «задумывается», а сразу ускоряется. Шведы даже сделали специальный сравнительный тест и выяснили, что при старте с места расстояние в 50 метров Volvo XC60 D5 проходит вдвое быстрее любого конкурента с турбодизелем.



При разгоне с места XC60 D5 обгоняет любого дизельного одноклассника благодаря отсутствию «турбоямы»

И в движении понимаешь, что так оно действительно и есть: спурт на короткой дистанции двухтонному XC60 D5 дается легко и непринужденно. Но особенно заметен положительный эффект от такого необычного ноу-хау в ситуациях с поворотом налево, когда нужно успеть проскочить в «окно» между встречными машинами. Для обычных дизелей это нелегкое испытание — после нажатия педали газа машина секунду-полторы еле ползет, и только потом ощущается мощный рывок. У Volvo такого эффекта в принципе нет — машина стартует сразу, как будто под капотом бензиновая «шестерка» приличного объема.



Даже в режиме Sport новый XC60 остается безмятежно-комфортным — как говорится, «характер стойкий, нордический»

Именно этого шведы и добивались — ощущения мощного, тяговитого, «большого» мотора. И если садящемуся за руль не сообщить, что платформа SPA разработана максимум под четырехцилиндровые моторы, после пары часов у него не будет и тени сомнения: под капотом реально «шестерка», которая по статусу полагается престижному люксовому кроссоверу в топ-версии. Причем это характерно и для дизельного, и для бензинового моторов — догадаться о том, что это всего лишь «четверки», можно только по звуку, с динамикой — полный порядок.

Однако ни 350 ньютоно-метров бензинового мотора, ни 480 турбодизельного не делают из XC60 волнующий спорткар. Несмотря на то что первая версия разгоняется с места до 100 км/ч за 6,8 секунды, а вторая — за 7,2, пульс водителя и пассажиров не учащается. Спокойствие, только спокойствие — машина словно вторит словам мультипликационного героя Карлсона, плавно набирая скорость и сохраняя спокойствие даже на самых напряженных обгонах. Селектор на центральной консоли позволяет выбирать режимы движения, но даже в положении Sport новый XC60 расслабляет. Он быстр, чуток, понятен, но — спокоен. «Так и было задумано — рассказывали за ужином шведские специалисты — нашим клиентам нужен комфортный и безопасный автомобиль, а не спортивность».

Думает и действует за водителя



Новый Volvo XC60 умеет контролировать дистанцию и боковые интервалы, предупреждать о съезде с дороги. А с системой Pilot Assist еще и уверенно держит себя в пределах полосы — правда, полностью убрать руки с руля не получится — спустя 20−30 секунд электроника потребует взяться за управление

Безопасность всегда была «коньком» Volvo, но новые модели превосходят сами себя — они помогают водителю и в городе, и на трассе. Видят попутные и встречные автомобили, пешеходов, разметку, знаки — и всячески стараются уберечь водителя и пассажиров от неприятностей. А на новом Volvo XC60 стала доступна еще и система Pilot Assist, умеющая «держать» автомобиль в пределах полосы, соблюдать дистанцию до впереди идущих авто, притормаживать и разгоняться.

Система работает на скоростях до 130 км/ч, и при наличии качественной дорожной разметки позволяет водителю лишь придерживать руль одной рукой, переложив контроль за процессом управления на электронику. Чем Pilot Assist отличается от других многочисленных систем безопасности, знакомых нам по другим моделям Volvo? Тем, что «пилот ассист» в первую очередь создан для помощи в управлении автомобилем, а не только для предотвращения опасной ситуации.

К примеру, система контроля рядности активируется лишь тогда, когда машина пересекает линию разметки без «поворотника», а до этого момента никак не вмешивается в процесс. А Pilot Assist после активации сразу принимает управление на себя, и едет не рывками, от правой линии разметки до левой (что характерно для многих систем), а четко по центру полосы. И водителю в данной ситуации достаточно лишь просто придерживать руль одной рукой. Правда, на паркинг или на развязку Pilot Assist самостоятельно не заедет — крутые повороты ему пока не по силам.

Кожа, дерево и хром



Интерьер напоминает дорогую яхту. Стиль и качество материалов — как на флагманских моделях

С нашей разметкой никакой электронный «пилот» не сможет гарантированно держать дорогу, да и стоить подобная система будет довольно дорого, поэтому давайте вернемся к «земным» вещам. Интерьер нового XC60 мог бы восхитить, если бы не наше недавнее знакомство с новым XC90 — там мы видим практически то же самое. Причем это касается как стилистики (все точь-в-точь), так и выбора материалов и разнообразнейших опций. По сути, все то, что можно заказать для флагмана, можно получить и в XC60. Различия лишь в длине списка стандартного оборудования, да в таких тонких моментах, как обилие хрома или дерева на дверных картах и других элементах.

Но зато в ощущениях — разницы вообще никакой. Те же великолепные кресла с отменным профилем, вентиляцией и тремя режимами массажа. Тот же удобный центральный «планшет», через который управляются практически все функции в автомобиле, и это первый интерфейс, который действительно интуитивно понятен. Поглядывая на него одним глазом, прямо во время движения легко находишь те страницы меню, которые, к примеру, в Mercedes-Benz с трудом отыскиваешь даже после знакомства с инструкцией. Большие зеркала, всевидящие «парктроники», отличная шумоизоляция, великолепное звучание аудиосистемы Bowers&Wilkins — в XC60 «премиальности» ничуть не меньше, чем у флагмана.



Колесная база увеличилась до 2865 мм — и сзади стало ощутимо просторнее

А что на втором ряду сидений? Владельцы нынешних XC60 жалуются, что салон сзади тесноват. Спешим обрадовать их — увеличенная до 2865 мм колесная база подарила задним пассажирам несколько дополнительных сантиметров в области коленей. Правда, флагманский XC90 в этом плане куда лучше — у него колесная база составляет 2984 мм. Но ничего, не в тесноте и не в обиде останутся даже очень высокие пассажиры — на «штурманском» месте, под перчаточным ящиком, обнаружилась довольно просторная ниша, куда можно полностью вытянуть ноги.



Узнать XC60 можно по задней оптике и характерно вздымающейся оконной линии

За рыночную судьбу нового Volvo XC60 можно не переживать: новинка — плоть от плоти Volvo и наверняка понравится всем владельцам нынешнего поколения. По внешнему и внутреннему лоску, по качеству отделки, по возможностям оснащения он ничуть не уступает старшему брату — и теперь осталось только дождаться цен, чтобы понять, насколько он уступает ему в цене. А ждать, увы, придется долго — первые товарные Volvo XC60 второго поколения к нам, вероятнее всего, попадут в начале 2018 года.

Нам запомнилось



Камеры кругового обзора выдают четкую картинку, позволяя разглядеть даже мелкие предметы возле автомобиля



Разница между спортивным и обычными режимами по ощущениям заключается лишь в алгоритме работы «автомата», но сильно характер автомобиля не меняет



Багажник большой, удобный. Спинки задних сидений складываются нажатием кнопки, а машины с пневмоподвеской могут «приседать» для облегчения погрузки



Плохих дорог XC60 не любит — подвеска громко работает на отбой, если пытаешься ехать быстро



Очень удобный интерфейс — и действительно интуитивно понятный. Даже если впервые едешь в Volvo, быстро находишь нужные функции

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Volvo XC60 D5 AWD Рабочий объем, см3 1969 Максимальная мощность, л.с. 235 Максимальный крутящий момент, Нм 480 Максимальная скорость, км/ч н.д. Разгон с 0 до 100 км/с, с 7,2 Расход топлива, л/100 км городской н.д. средний н.д. Длина, мм 4690 Ширина, мм 1902 Высота, мм 1658 Колесная база, мм 2865 Клиренс, мм н.д.