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Депутат Госдумы о 25-летии отношений России и Беларуси
23.06.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Россия и Беларусь — очень близкие культурно, ментально и исторически народы. То, что происходило за эти 25 лет в культурном и историческом плане, сыграло большую роль. Это два неразлучных народа, которые вместе строят свое будущее, что подтверждается и международными соглашениями, и реальными экономическими действиями. Очень важно вместе развиваться, вместе получать образование, работать, самореализовываться во всех направлениях.
"Мне кажется, что интеграционный процесс идет. Для нас очень важно сохранение рабочих, теплых и чисто человеческих контактов. А они у нас есть, и на таком высоком уровне всегда были. Конечно, есть и конъюнктура, есть и сложные моменты. Но есть и люди, в соседних селах приграничных что бы ни происходило, всегда друг-другу помогут, протянут руку, поддержат. А наша задача как депутатов — сделать все, чтобы люди чувствовали, что они вместе. В этом и есть залог успеха" — сказал Туров.
Артем Туров — депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции "Единая Россия", член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Сын народного артиста СССР, белорусского режиссера Виктора Турова и актрисы Смоленского камерного театра Ларисы Архиповой.
Комментарий Депутата Госдумы Артема Турова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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