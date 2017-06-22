Депутат Госдумы о 25-летии отношений России и Беларуси /

Россия и Беларусь — очень близкие культурно, ментально и исторически народы. То, что происходило за эти 25 лет в культурном и историческом плане, сыграло большую роль. Это два неразлучных народа, которые вместе строят свое будущее, что подтверждается и международными соглашениями, и реальными экономическими действиями. Очень важно вместе развиваться, вместе получать образование, работать, самореализовываться во всех направлениях.

"Мне кажется, что интеграционный процесс идет. Для нас очень важно сохранение рабочих, теплых и чисто человеческих контактов. А они у нас есть, и на таком высоком уровне всегда были. Конечно, есть и конъюнктура, есть и сложные моменты. Но есть и люди, в соседних селах приграничных что бы ни происходило, всегда друг-другу помогут, протянут руку, поддержат. А наша задача как депутатов — сделать все, чтобы люди чувствовали, что они вместе. В этом и есть залог успеха" — сказал Туров.

Артем Туров — депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции "Единая Россия", член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Сын народного артиста СССР, белорусского режиссера Виктора Турова и актрисы Смоленского камерного театра Ларисы Архиповой.

Комментарий Депутата Госдумы Артема Турова слушайте на радио Sputnik Беларусь.