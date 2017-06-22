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Россия нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

23.06.2017 08:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Корабли "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили запуск крылатых ракет по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран) в Сирии, сообщает министерство обороны РФ.

Пуски были осуществлены в пятницу, 23 июня, из восточной части акватории Средиземного моря. 

"Осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подлодка запустила ракеты, находясь под водой.

В результате ракетного удара, о котором были проинформированы турецкие и израильские военные, были ликвидированы  пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что после удара ракетами оставшиеся боевики и объекты ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС РФ. 

Напомним, что российские военные провели аналогичную операцию в конце мая этого года. Тогда обстрелу подверглись  переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила в районе Пальмиры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Российские военные назвали ракетный удар, уничтоживший пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов, ювелирным.

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