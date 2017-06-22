Россия нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Корабли "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили запуск крылатых ракет по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран) в Сирии, сообщает министерство обороны РФ.

Пуски были осуществлены в пятницу, 23 июня, из восточной части акватории Средиземного моря.

"Осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подлодка запустила ракеты, находясь под водой.

В результате ракетного удара, о котором были проинформированы турецкие и израильские военные, были ликвидированы пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что после удара ракетами оставшиеся боевики и объекты ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС РФ.

Напомним, что российские военные провели аналогичную операцию в конце мая этого года. Тогда обстрелу подверглись переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила в районе Пальмиры.