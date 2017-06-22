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Тест: собери стихотворение Ахматовой

23.06.2017 07:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Сероглазый король" — одно из самых знаменитых стихотворений Анны Ахматовой, которое многие знают наизусть. Проверьте себя, хорошо ли вы знаете это творение поэтессы — попытайтесь "сложить" его от первой до последней строчки.

Анна Ахматова родилась 23 июня (по новому стилю) 1889 года в Одессе, которая тогда еще принадлежала Российской империи. За свою долгую жизнь поэтесса успела написать множество стихов и стать одним из самых известных авторов в русской литературе. Дважды Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе, однако так и не получила ее.

Творческое наследие Ахматовой изучают в школах, ее стихотворениям посвящены не только диссертации филологов, но и многие сообщества в социальных сетях, а это — яркое свидетельство тому, что Ахматову многие любят и ценят и сегодня.

 
 
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В день рождения великой русской поэтессы Sputnik предлагает читателям "собрать" ее стихотворение "Сероглазый король", а заодно и проверить себя на знание творчества...

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