Тест: собери стихотворение Ахматовой

"Сероглазый король" — одно из самых знаменитых стихотворений Анны Ахматовой, которое многие знают наизусть. Проверьте себя, хорошо ли вы знаете это творение поэтессы — попытайтесь "сложить" его от первой до последней строчки.

Анна Ахматова родилась 23 июня (по новому стилю) 1889 года в Одессе, которая тогда еще принадлежала Российской империи. За свою долгую жизнь поэтесса успела написать множество стихов и стать одним из самых известных авторов в русской литературе. Дважды Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе, однако так и не получила ее.

Творческое наследие Ахматовой изучают в школах, ее стихотворениям посвящены не только диссертации филологов, но и многие сообщества в социальных сетях, а это — яркое свидетельство тому, что Ахматову многие любят и ценят и сегодня.