До переезда во Францию вилейчанка Марина Боровая окончила БГУ («правоведение»), около четырех лет занималась юридическим сопровождением крупной сети ювелирных магазинов.





— На мне были контракты, договоры, поставки, таможня, — рассказывает Марина. — Одновременно мы начали новое направление в работе — организация воркшопов со спикерами из Швейцарии для белорусских сотрудников. В этот период познакомилась с молодым человеком из Минска, который уже пять лет работал консультантом в ИТ-компаниях Лиона. Стали общаться, потом встречаться в разных городах: Женеве, Париже, Ницце. Он летал также в Минск. Так что, можно сказать, во Францию меня позвала любовь.

Спустя полгода мы решили, что пора бы выбрать: или мой будущий супруг бросает работу и переезжает ко мне в Беларусь, или я к нему — во Францию. Потому что стало дорого и утомительно жить на две страны. Решили, что переезжаю я.

У меня никогда не было цели переехать в другую страну. Но мой дядя — учитель французского и директор школы — с детства знакомил меня с культурой этой страны: приносил диски, песни, книги. Поэтому Францию любила всегда заочно.





— Как происходит переезд во Францию для жителей других стран?

— Мы здесь по рабочей визе. Первая виза во Франции дается для иностранцев на год, потом за 2 месяца до ее истечения вы идете во французскую префектуру, чтобы ее продлить. Продление на 1 или 4 года — зависит от ситуации. А ещё по приезде вы должны прийти в офис французской интеграции и миграции. И вам предложат бесплатные курсы французского, где учат язык и смотрят фильмы о культуре разных регионов страны, проводят тематические семинары. В моей группе был трансграничный коллектив из 14 стран мира. Французы говорят на английском, но делают это крайне неохотно.

Я приехала сюда с французским «Уровень 0». До этого в Минске я ходила две недели на курсы интенсива при посольстве и могла сказать «бонжур», «мерси», заказать еду в ресторане — это плюс. А вчера профессор меня обрадовал: у меня уже уровень В2.

— А какой у вас круг общения сейчас? Есть ли во Франции каста русскоязычных, как, например, в Америке?

— Когда приехала во Францию, решила, что первые полгода не буду себе искать русских друзей, потому что мне очень нужно выучить французский. Я делала это специально: подумала, что не смогу развиваться, если у меня будет русскоязычная подружка, с которой мы будем проводить много времени вместе. Но зато я дружу с девочкой из Словении, Кореи, уже и с французами — когда заговорила на их языке.

— Как пришла идея открыть свою ИТ-компанию? И как сложно это было сделать эмигранту?

— Это соединение сильных сторон, я — профессиональный юрист, муж — профессионал в ИТ-сфере. Мысль пришла, когда мы поняли: у нас есть сеть бизнес-контактов, которая нуждается в решении ИТ-задач и поддержке в уже реализованных ИТ-проектах. К нам обращалось много людей, которые просили совета «как сделать»? Большим корпорациям не всегда интересно заниматься мелкими проектами из-за издержек. То есть большая компания потратит больше на зарплату сотрудников, чем получит прибыли. А когда компания маленькая, ей проще и выгоднее решить подобные задачи.

Фирму мы открывали с нуля, без начального капитала. Нужен был только юридический адрес и офис. Но, как правило, офис — это формальное требование. Большинство компаний, таких как мы, работают большую часть времени на стороне клиента или даже в чужом городе — это система безопасности заказчика.

Поскольку мы иностранцы, у нас было дополнение по регистрации: нам нужно было подать документы в префектуре и получить письмо с разрешением зарегистрировать компанию. Вполне резонно! Могу сказать: никаких глобальных проблем во время открытия фирмы мы не встретили.

Свою компанию мы назвали в честь реки «Вилия», на которой стоит мой родной город Вилейка. Название выбирали по простому принципу: чтобы звучало одинаково на всех языках мира, с которыми мы работаем. И хотелось, конечно, чтобы название было связано с родной страной.





— В чем заключается сейчас ваша работа?

— Вариантов несколько. Например, есть компания, которой принадлежит сеть продуктовых магазинов по всей Франции. Наш проект был связан с тем, чтобы автоматизировать логистические центры. К примеру, с помощью специального приложения наблюдать, во сколько у водителя был простой — работа же часовая, куда и на сколько он заезжал. Сенсор позволяет узнать, сколько раз в день открывались двери водителя с точки, А до точки Б. Поскольку компания крупная, то для них подобные простои — это убыток.

Был интересный проект, связанный с собаками, которых здесь обожают и которым уделяют много внимания. Есть компания, которая делает протезы конечностей для животных. Встроенные датчики в протезы и созданное нами с нуля мобильное приложение помогало хозяевам следить удаленно за своими питомцами. Если с их животными происходило что-то не то, пока их нет дома, хозяевам поступал сигнал.

Есть прекрасный закон, который показывает отношение французов к животным: даже если человек совершил небольшое правонарушение, закон запрещает забирать его в полицию, если с ним собака. По сути, это ведь как оставить маленького ребенка без родителя.

— Как во Франции можно раскрутить свой стартап? Какие есть для этого пути?

— Когда вы регистрируете компанию, вас заносят в реестр — что-то вроде желтых страниц, где перечисляются все фирмы с услугами, которые они предлагают. Клиент вас может там найти. Еще вы можете сотрудничать с компаниями, которые разрабатывают и продают платформы. И третий вариант, это специализированные выставки. На самом деле, если будешь активным, бизнес будет работать. Ну и никто не отменял личные контакты и связи, которые можно наработать за время работы в крупных компаниях. У моего супруга они сформированы годами в нескольких странах ЕС.





— Дорого снимать квартиру в Лионе?

— Париж и Лион отличаются в цене на жилье. Возьмем за ориентир квартиру Т2 — это «двушка», где кухня и гостиная совмещены. Такая квартира будет стоить около 700 евро. Но рядом с Лионом много городков, которые тесно к нему прилегают, и там даже есть метро — там жилье ещё дешевле. Коммунальные услуги все по счетчику: за электричество мы платим около 50 евро, на котором у нас держится все: плита, отопление, стиральная машина. За воду платим 15 евро, за интернет 30. В сумме получается не более 100 евро в месяц.

Есть важный момент: закон всегда на месте арендатора. Здесь запрещено выселить человека в холодное время года, даже если он не платит коммунальные услуги. А также если он оказался в сложной жизненной ситуации, к примеру, женщина осталась вдовой.

— Есть ли возможность строительства жилья для приезжих?

— Да, на общих условиях. Кредит на строительство жилья варьируется от 1,5 до 4%. К примеру, ваша квартира стоит 80 000 у.е., вам не хватает 30 тысяч. Если вы хотите очень быстро погасить кредит и эту маленькую сумму, к примеру, за 4 года, то банк дает вам самый высокий процент в этом случае. Но, в основном, люди берут кредит на 15−20 лет под 1,5−2% годовых. Это нормальная ситуация для любого жилья.

Есть бонус: если вы платите налоги выше среднего. Во Франции действует двухступенчатая уплата налога. Первая происходит во время выплаты зарплаты — ваш работодатель удерживает эту сумму и платит в различные фонды: пенсионные взносы, соцзащиту и т.д.

Вторую часть налога вы платите в конце года: от 14 до 45% от заработка. Например, если вы заработали от 26 000 до 70 000 евро в год, а это наиболее частая ситуация, то вы с этих денег платите государству 30% налога. Но в этом есть и плюс, так называемый закон Пинеля — поддержка правительства. При строительстве жилья, если нуждаетесь, этот годовой налог можете перенаправить в счет строительства или покупки квартиры. Получается, деньги из налога идут на ваше жилье.

Кстати, в зарплатах французов и приезжих разницы нет: оценивается, как ты работаешь, какой результат показываешь, а не национальность.

— Изменился ли ваш рацион?

— Конечно, здесь абсолютно другая еда. Нет гречки и творога — известный факт. Но если сильно хочется, есть русские магазины, точнее, называют их армянскими. Там можно купить соленые огурцы, селедку, пиво, но мы в такие магазины не ходим и сильно по этой еде не скучаем. За год жизни во Франции я научилась готовить дома новые блюда: луковый суп, говядину по-бургундски, мидии.





Вообще, Лион — столица гастрономии во Франции, здесь работает пожизненный 3 * Мишленовский повар — Поль Бокюз. Лионская кухня очень специфична, но я кулинарный исследователь: пробую каждый раз что-то новое. К примеру, в нашем регионе можно встретить колбасу из требухи в горчичном соусе, колбаски под названием «Иисус».

Рестораны — особая история: обед из трех блюд будет стоить от 12 до 20 евро, и это не картошка с котлетой, а блюда из обычного меню. Во дворе нашей квартиры есть ресторан, на днях нам там подавали крем-брюле из фуа-гра. Часто подают то, что не знаешь даже, как правильно есть. (Улыбается.) Но это всегда невероятно вкусно!

— Франция — романтичная страна или это миф, навеянный кинематографом?

— Для меня лично Франция романтична, потому что здесь муж сделал мне предложение, меня сюда позвала любовь. Не могу говорить за других мужчин!

Но чего точно не отнять у французов, так это искусства жить: у них дома всегда свежие цветы, свечи, красивые столовые приборы, на пикнике они не едят из пластмассовой посуды, а берут с собой специальные чемоданчики. Даже в придорожном кафе вам подадут изысканные десерты! И все это дополняет здешний пейзаж с Альпийскими горами, которые совсем недалеко от нас…





— То, что у всех француженок утонченный стиль, — это миф?

— Для меня образ типичной француженки — это tоtalblack, выпрямленные волосы с балаяжем, удобная обувь — кроссовки чаще всего. На них зачастую недорогая одежда из масс-маркета, и при этом — дорогая сумка или украшение — акцент всегда на аксессуарах.

Вчера мы были на вечернем приеме часовой фирмы «Радо», мужчины все были в костюмах, а женщины словно забежали на прием с работы. При этом у одной из них я заметила браслет от Картье, который стоит пять французских минимальных месячных зарплат. На самом деле здесь такой принцип: чем проще — тем лучше.

Если вы видите женщину на каблуках в Лионе, спокойно можете ей на русском сказать «Здравствуйте!» — и она ответит вам на вашем же языке.

— А что за минимальная зарплата, кстати?

— 1480 евро — самый минимум. Фиксированная ставка в неделю 35 часов. Вам платят за часы.

— Как обычно складывается ваш день?

— Если хорошая погода, мы ездим за город, ходим на пикники. Французы обожают пикники! Ещё ходим в пешие прогулки в горы. Выбор в стране есть: Альпы, Монблан, Жура и так далее. А еще есть незыблемое французское правило: отпуск два раза в год. Летом — на море, зимой — на лыжах. Мы уже объездили почти всю Францию: Бретань, Атлантику, Овернь, Лазурный берег. Очень нравится, что можно недорого путешествовать по странам ЕС, действует облегченное пересечение границ.





— Вы ездите на машине?

— Мои белорусские права юридически действуют с момента въезда, а потом я должна сдать экзамен: теоретический и вождение.

— Было ли сложно уезжать из родной страны, от друзей и родных?

— Да, мои родители волновались, у меня была отличная, хорошо оплачиваемая работа. И я не думала куда-то уезжать, просто чтобы уехать. Так сложилось. И прежде чем уезжать во Францию, нужно было взвесить все за и против. Это не самая простая страна для жизни, но при этом очень красивая… В Беларуси за это время мы были три раза — хотелось бы возвращаться домой чаще.