В белорусской экономике наибольшее количество молодежи задействовано в IT-отрасли





Среди всех сфер белорусской экономики наибольшее количество молодежи работает в IT-отрасли, где каждый второй находится в возрасте до 31 года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, почти каждый пятый житель республики относится к категории молодежи. На 1 января 2017 года в Беларуси проживало 1992,5 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 31 года. При этом удельный вес молодежи в численности работников организаций республики составил 22,6%.

В такой важнейшей для республики отрасли экономики, как промышленность, молодежь составляет пятую часть от общей численности работающих в данной отрасли. В сфере IT-технологий – каждый второй работник в возрасте до 31 года. Для молодежи приоритетными также являются такие виды экономической деятельности, как торговля, финансовая деятельность, информация и связь, где удельный вес этой категории лиц в общей численности работающих составляет от 29 до 38%.