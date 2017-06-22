ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусской экономике наибольшее количество молодежи задействовано в IT-отрасли

23.06.2017 09:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В белорусской экономике наибольшее количество молодежи задействовано в IT-отрасли

Среди всех сфер белорусской экономики наибольшее количество молодежи работает в IT-отрасли, где каждый второй находится в возрасте до 31 года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, почти каждый пятый житель республики относится к категории молодежи. На 1 января 2017 года в Беларуси проживало 1992,5 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 31 года. При этом удельный вес молодежи в численности работников организаций республики составил 22,6%.

В такой важнейшей для республики отрасли экономики, как промышленность, молодежь составляет пятую часть от общей численности работающих в данной отрасли. В сфере IT-технологий – каждый второй работник в возрасте до 31 года. Для молодежи приоритетными также являются такие виды экономической деятельности, как торговля, финансовая деятельность, информация и связь, где удельный вес этой категории лиц в общей численности работающих составляет от 29 до 38%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди всех сфер белорусской экономики наибольшее количество молодежи работает в IT-отрасли, где каждый второй находится в возрасте до 31 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Свое дело. Как военный стал ассенизатором: "Какой стыд, придется дерьмо возить!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика