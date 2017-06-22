ЕС решил продлить санкции в отношении России





Члены ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России за невыполнение минских соглашений. Новый пакет ограничительных мер будет действовать до января 2018 года.

Страны Европейского союза договорились продлить санкции против России. Об этом в своем Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет РБК .

«Договорились. ЕС продлил экономические санкции против России из-за невыполнения минских соглашений», - написал он.

Санкции продлены еще на полгода, передает Reuters. Срок действия текущих экономических мер против России истекает 31 июля. Евросоюз ввел их из-за событий на Украине.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал решение ЕС о продлении санкций «очередным поражением дипломатии ЕС на украинском направлении». По его словам, ЕС «оказался в заложниках у антироссийской политики Киева», важнейшей частью которой, по мнению сенатора, стало «саботирование реализации минских договоренностей».

Косачев также отметил, что это решение «ничего нового» или конструктивного в разрешение украинского кризиса не привнесло.

В последний раз страны ЕС продлевали экономические санкции против России в середине декабря прошлого года.