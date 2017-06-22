Стыдно и очень дорого. В Гомеле прилюдно судили водителей, попавшихся пьяными за рулем

Полчаса позора, два года исправработ, конфискация авто и штрафы. В областной ГАИ рассмотрели несколько административных дел в отношении водителей, севших за руль в пьяном виде, а также одно уголовное — гомельчанина, задержанного повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.





На скамье подсудимых 40-летний Валерий. Светлые брюки, белые мокасины, женат, двое детей, трудится на одном из частных предприятий. Год назад подарил супруге Mazda. Тут бы жить всем и радоваться. Но как-то одним вечером выпил и сел за руль. Уверяет, что просто перепарковывал во дворе автомобиль: «Только завел, а тут уже маячки в темноте светятся», — вспоминает мужчина. За опрометчивый проступок Валерия лишили прав на 3 года и дали 50 базовых величин штрафа. Но не успел выплатить и половину, как новая напасть.

— Ремонтировал во дворе с приятелями автомобиль, выпивали, понадобилась одна запчасть. Авторынок совсем рядом, но почему-то решил не пойти, а поехать, — пересказывает события того апрельского дня мужчина.

— Что пили и сколько? — уточняет гособвинитель.

— Грамм 400 водки.

— На предварительном следствии вы сказали, что выпили 500 граммов.

— Может и так, — соглашается обвиняемый.

Экспертиза показала — в крови Валерия присутствовало 1,68 промилле алкоголя.

Прокурор просит для повторника 2 года исправительных работ с удержанием 20% заработка, лишить его права управления транспортными средствами сроком на пять лет, а также конфисковать авто. Судья с гособвинителем соглашается.





Валерий с приговором согласен, обжаловать не собирается и, кажется, даже немного рад такому исходу. Признается — опасался, что посадят, но куда больше, что влепят огромный штраф, а он еще с прошлым не разобрался.

«Стыдно и очень дорого», — комментирует увиденное один из участников процесса. Мужчина явно под впечатлением, уверяет, что сделал для себя вывод раз и навсегда. Один раз в жизни у него уже было.

— Вечером гуляли, а утром нужно было съездить на работу, сел за руль. Я прекрасно себя чувствовал, а показало один [промилле] с копейками. Вот и все. Теперь езжу на маршрутке, — горько улыбается мужчина. Ему и еще трем нарушителям, явившимся на показательный суд в ГАИ, выписали штрафы от 52 до 70-ти базовых величин и лишили права управлять автомобилем сроком на три года.





Начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Дробышевский уверен, подобные открытые выездные судебные заседания приносят свои плоды, а ужесточение антиалкогольного законодательства для практикующих выпить и поехать водителей теперь дисциплинирует многих из них. Количество пьяных за рулем с каждым годом уменьшается. К примеру, если в 2011 году в Гомельской области было зарегистрировано 152 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 2016 — уже 64, за пять месяцев этого года — 12.



