Дегустация мороженого от Боны Сфорцы в Минске вызвала ажиотаж

МИНСК, 23 июн — Sputnik. На мастер-класс и дегустацию мороженого по оригинальным белорусским рецептам четырех эпох — от ВКЛ до БССР — в четверг вечером пришли больше сотни гостей.

Авторы проекта анонсировали накануне бесплатный вход в музей и возможность попробовать мороженое, которое в свое время ели князья ВКЛ и местная знать в XIX веке. Еще о двух исторических лакомствах — мороженом XVII века на твороге и советском мороженом по ГОСТам обещали рассказать.

Увидеть, как готовят мороженое времен ВКЛ, которое, говорят, в Беларусь привезла итальянка Бона Сфорца, смогли далеко не все. В ожидании дегустации наиболее стойкие гости рассматривали экспозицию музея. Те, у кого не было сил ждать, покупали фабричное мороженое. В какой-то момент за ним тоже выстроилась очередь.

Но в голос никто не роптал. На просьбу Sputnik поделиться впечатлениями, семьи говорили, что все нравится.

"Для детей это полезно — общеразвивающе. Расширяет кругозор. А с точки зрения того, что людей много — это же понятно. Мероприятие бесплатное, доступное, для всех желающих. Так что тут жаловаться нечего", — призналась Тамара, мама Егора и Софии.

Репортаж с мастер-класса по оригинальным белорусским рецептам четырех эпох — от ВКЛ до БССР — будет опубликован на Sputnik.by в ближайшее время. Следите за обновлениями портала.