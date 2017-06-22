ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дегустация мороженого от Боны Сфорцы в Минске вызвала ажиотаж

23.06.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн — Sputnik. На мастер-класс и дегустацию мороженого по оригинальным белорусским рецептам четырех эпох — от ВКЛ до БССР — в четверг вечером пришли больше сотни гостей. 

Авторы проекта анонсировали накануне бесплатный вход в музей и возможность попробовать мороженое, которое в свое время ели князья ВКЛ и местная знать в XIX веке. Еще о двух исторических лакомствах — мороженом XVII века на твороге и советском мороженом по ГОСТам обещали рассказать.

Увидеть, как готовят мороженое времен ВКЛ, которое, говорят, в Беларусь привезла итальянка Бона Сфорца, смогли далеко не все. В ожидании дегустации наиболее стойкие гости рассматривали экспозицию музея. Те, у кого не было сил ждать, покупали фабричное мороженое. В какой-то момент за ним тоже выстроилась очередь.

Но в голос никто не роптал. На просьбу  Sputnik поделиться впечатлениями, семьи говорили, что все нравится. 

"Для детей это полезно — общеразвивающе. Расширяет кругозор. А с точки зрения того, что людей много — это же  понятно. Мероприятие бесплатное, доступное, для всех желающих. Так что тут жаловаться нечего", — призналась  Тамара, мама Егора и Софии.

Репортаж с мастер-класса по оригинальным белорусским рецептам четырех эпох — от ВКЛ до БССР — будет опубликован на Sputnik.by в ближайшее время. Следите за обновлениями портала. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увидеть, как готовят легендарное мороженое смогли далеко не все желающие, некоторые не дождались и дегустации, ограничившись фабричным, самые стойкие позже...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС решил продлить санкции в отношении России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика