Международные матчевые гонки для любителей яхтинга впервые пройдут в Беларуси

Этап международных матчевых гонок MinskMatchCup — 2017 впервые пройдет в Беларуси в акватории Заславского водохранилища. Матч-рейсы стартуют 23 июня и соберут команды профессионалов и любителей яхтинга из России, Беларуси и Украины.





Матчевые гонки давно пользуются популярностью во всем мире. Они по праву считаются одними из самых зрелищных соревнований, а многие имеют высокие рейтинги, являясь отборочными турами для более крупных гонок, таких как Кубок мира и другие.

Благодаря совместной работе яхтенного центра Beneteau, Белорусской федерации парусного спорта и УЦ «Парусная академия» России, в Беларуси стало возможным проведение этапа международных соревнований на яхтах Beneteau Platu 25.

В течение трех дней на Минском море свое мастерство будут показывать команды из Беларуси, России и Украины, в составе которых можно встретить как профессиональных спортсменов, участников многочисленных регат и гонок международного уровня, так и любителей — выпускников яхтенных школ.





Также следует отметить, что этап Minsk Match Cup станет первой в нашей стране международной гонкой, официально включенной в список World Sailing (Международная федерация парусного спорта).

Открытый международный матч-рейс категории 4 World Sailing в целом состоит из десяти этапов, девять из которых проходят на территории Российской Федерации. Заявленные к началу соревнований команды могут участвовать в каждом этапе матч-рейсов, либо выступить в нескольких отдельно. А подсчет результатов будет проходить с учетом итогов каждой проведенной гонки.





Часть соревнований в России пройдет на J70 и Beneteau Platu 25, в Беларуси — исключительно на Platu. Эти яхты неслучайно были выбраны для международных гонок. Разработанные дизайнером известной французской верфи, Platu получили отдельный класс и на сегодняшний день стали одними из самых популярных монотипов во всем мире.

Следует отметить, что в Беларуси «Плату» появились относительно недавно — с открытием в стране яхтенного центра Beneteau, который является организатором регат в Черногории, Греции и других странах. Сегодня на Platu 25 в акватории Минского моря проводится обучение будущих шкиперов и еженедельные матч-рейсы для всех желающих.





Несмотря на то, что эти яхты продолжают оставаться уникальными для Беларуси, организаторы Minsk Match Cup уверяют, в нашей стране есть много профессионалов, которые способны выступить на соревнованиях на достаточно высоком уровне.

— Без сомнения, в России довольно сильная подготовка, есть отдельные клубы Platu 25, где люди тренируются и участвуют в соревнованиях, в основном, на этих монотипах, — рассказывает представитель оргкомитета, инструктор яхтенной школы Beneteau Максим Белькевич. — Нужно сказать, что этот класс очень популярен во всем мире и, как результат, спортсмены достигли довольно высокого уровня, которому сложно противостоять. Но в Беларуси тоже есть профессионалы, показывающие великолепные результаты на крупных международных регатах. Вообще в этапе Minsk Match Cup, как и в остальных девяти этапах матчевых гонок, могут принять участие все желающие как любители, так и профессионалы парусного спорта. Для нас же главное, что подобные мероприятия, давно популярные во всем мире, появились и у нас. Уже на протяжении длительного времени проходит Чемпионат мира по матчевым гонкам с призовым фондом в Европе, проходят матч-рейсы в России. А Беларусь только сейчас начала развивать подобное движение, но мы планируем, что международные соревнования станут традиционными и для нашей страны.

Максим Белькевич также отметил, что Заславское водохранилище, несмотря на свои скромные размеры, является довольно интересным местом для тренировок спортсменов и проведения гонок. Нестабильный и порывистый ветер заставляет постоянно отслеживать и отрабатывать все изменения, быть сконцентрированным и не дает расслабляться.

Открытие этапа Minsk Match Cup состоится 23 июня на территории Федерации парусного спорта. Принять участие в торжественном мероприятии, а также выйти на воду на спортивных яхтах, смогут все желающие. В этот же день с самого утра пройдет регистрация спортсменов и тренировочные выходы. А гоночные дни заявлены на 24 и 25 июня. Также 25 июня в 19.00 состоится награждение участников.