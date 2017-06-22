Перед выходом нового сезона сериала, премьера которого намечена на 16 июля, территорию трех баров в Вашингтоне превратили в сцены из «Игры престолов». Помещения стилизовали под королевства Вестерос и Эссос.





Для декорирования помещений были приглашены местные дизайнеры, помощь которым оказывали волонтеры. Часть декораций предоставили театры.

«Я уверен, что часть вещей мы купили, но многие из них были изготовлены вручную. Это единственный бар в своем роде. Такого точно больше нигде нет», — отметил один из руководителей Drinking Company, которая владеет всеми тремя помещениями.





















Бары будут открыты для посещения в течение всего лета. Идея создать стилизованное под королевства заведения возникла перед выходом нового сезона сериала.





Кстати, на днях в сети появился второй трейлер седьмого сезона фэнтезийного сериала «Игра престолов». В двухминутном ролике показаны белые ходоки, драконы, подготовка к великой войне, а также эпизоды масштабных сражений.

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Премьера нового сезона состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в нем будет семь серий.

Ранее был опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей седьмого сезона «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмая часть станет предпоследней, съемки восьмого сезона начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.