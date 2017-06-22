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Россия нанесла новый ракетный удар по боевикам в Сирии

23.06.2017 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Россия нанесла новый ракетный удар по боевикам в Сирии

Пуск крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» (Фото: Министерство обороны России / AP)

Фрегат «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов «Исламского государства» в Сирии.

Как заявило российское Минобороны, всего было выпущено шесть ракет.

«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», – говорится в сообщении.

Ударами поражены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в сирийской провинции Хама, уточнили в военном ведомстве.

Военные Турции и Израиля получили предупреждение о подготовке российского ракетного удара. Остатки боевиков и объектов ИГ после удара «Калибрами» из Средиземного моря уничтожены бомбардировщиками ВКС России.

По информации Минобороны, террористы ИГ перебрасывают боевиков в провинцию Хама. «Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», – сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что командование российской группировки в Сирии организовало круглосуточный мониторинг «с использованием всех видов разведки» как на маршрутах боевиков, так и в местах их сосредоточения.

 
 
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Фрегат «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов «Исламского государства»...

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