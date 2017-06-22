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Василий Кириенко примет участие в самой престижной велогонке мира

23.06.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Белорус Василий Кириенко вошел в состав команды «Скай», которая примет участие на самой престижной велогонке мира — «Тур де Франс».


Фото: Russ Ellis

Помимо Кириенко за этот клуб выступят испанцы Микель Ланда и Микель Ньеве, поляк Михал Квятковски, колумбиец Серхио Энао, немец Кристиан Кнеес и британцы Лук Роу, Джерант Томас, Кристофер Фрум.

Главной задачей клуба является победа Фрума в общем зачете. Это удавалось британцу в 2013, 2015 и 2016 годах. Кириенко постарается показать хороший результат в индивидуальных гонках на время, а также помочь британцу на равнинных и среднегорных участках.

«Кири» — очень сильный и надежный гонщик, который всегда выкладывается ради общих интересов. Он один из тех гонщиков, в которых нуждается каждая команда. У Кириенко к тому же отличный характер. Он постоянно веселит нас и поднимает настроение, что очень важно на трехнедельных гонках" - охарактеризовал белоруса Кристофер Фрум.

«Тур де Франс» в этом году пройдет с 1 по 23 июля. Суммарная продолжительность гонки составляет 3540 километров.

Василий Кириенко будет единственным представителем Беларуси на «Туре». Константин Сивцов получил серьезную травму, а команды остальных гонщиков не получили приглашения.

Этот «Тур де Франс» станет седьмым для Кириенко. Его лучшим личным результатом является второе место на 10-м этапе в 2010 году. Также команды, в которых выступал Кириенко трижды выигрывали гонку. Примечательно, что Кристофер Фрум побеждал на «Тур де Франс» только, если в его команде был Василий Кириенко.

 
 
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Белорус Василий Кириенко вошел в состав команды "Скай", которая примет участие на самой престижной велогонке мира - "Тур де Франс".

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