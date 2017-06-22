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Профсоюзы о тех, кто работает удаленно: Кто обеспечит им пенсионные и социальные гарантии?
Стандартный 8-часовой рабочий день белорусов зачастую размыт, особенно для тех, кто трудится удаленно,
«А человек трудится буквально день и ночь без отдыха. Долго ли он выдержит такой ритм? Кто обеспечит ему пенсионные и социальные гарантии?» — задаются вопросом в ФПБ, представители которой приняли участие в работе 106-й сессии Международной конференции труда МОТ.
Как конкретно профсоюзы собираются решать вопрос «размытости» 8-часового рабочего дня, не сообщатся.
Ранее Михаил Орда
Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
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Стандартный 8-часовой рабочий день белорусов зачастую размыт, особенно для тех, кто трудится удаленно, заявляют в профсоюзах.
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