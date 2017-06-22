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Профсоюзы о тех, кто работает удаленно: Кто обеспечит им пенсионные и социальные гарантии?

23.06.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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Стандартный 8-часовой рабочий день белорусов зачастую размыт, особенно для тех, кто трудится удаленно, заявляют в федерации профсоюзов Беларуси. По словам председателя ФПБ Михаила Орды, наниматель устанавливает работнику жесткие сроки выполнения задачи, но при этом не отвечает за его здоровье.


Фото с сайта freelancewritinggigs.com

«А человек трудится буквально день и ночь без отдыха. Долго ли он выдержит такой ритм? Кто обеспечит ему пенсионные и социальные гарантии?» — задаются вопросом в ФПБ, представители которой приняли участие в работе 106-й сессии Международной конференции труда МОТ.

Как конкретно профсоюзы собираются решать вопрос «размытости» 8-часового рабочего дня, не сообщатся.

Ранее Михаил Орда заявлял, что «уже сегодня для многих профессий 8-часовой рабочий день неактуален». По его мнению, «требования по установлению 8-часового рабочего дня, справедливые в историческом контексте, в скором времени могут потерять всякую актуальность».

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что сегодня стандартное рабочее место с 8-часовым рабочим днем часто имеет варианты — и по форме, и по содержанию. Например, это может быть дистанционная работа. «Поэтому будут внесены изменения в Трудовой кодекс», — отметила министр. Она также добавила, что в этом вопросе будет серьезно изучаться мировой опыт.

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Стандартный 8-часовой рабочий день белорусов зачастую размыт, особенно для тех, кто трудится удаленно, заявляют в профсоюзах.

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