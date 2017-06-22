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Польский рабочий нашел в болоте чудом сохранившийся 600-летний меч

23.06.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Во время строительных работ экскаваторщик откопал в болоте старинный двуручный меч 14 века, сообщает Popular Mechanics. Находка была сделана неподалеку от польского города Хрубешув.


Фото: Wojciech Pacewicz

Меч пролежал 600 лет под водой, но прекрасно сохранился до нашего времени. Меч передали в музея имени Станислава Сташица, куда был передан меч в Ченстохове. Его директо рассказал, что оружие довольно легкое — всего 1,5 кг, хорошо сбалансировано и идеально подходит для фехтования. Длина меча составляет около 120 см.

На тыльной стороне оружия сохранился знак равностороннего креста, вписанный в форму геральдического щита. По мнению директора музея, это своего рода бренд производителя. Лезвие почти не повреждено, и единственная отсутствующая часть меча — это рукоятка, которая, скорее всего, сделана из кости или дерева.

По словам директора музея, это уникальная находка. Хотя в музейных собраниях есть похожие артефакты, места открытия их часто неизвестны, поэтому такая находка может дать много ценной информации для историков и археологов.

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Меч пролежал 600 лет под водой, но прекрасно сохранился до нашего времени.

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