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Бывший хоккеист сборной Беларуси и минского "Динамо" объявил о завершении карьеры
Белорусский хоккеист Андрей Михалев объявил в интервью «
— Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!» В нашей экстралиге мало игр — всего две в неделю. И соответственно много тренировок. Там в любом случае надо выкладываться на сто процентов. А если не на сто, то зачем тогда вообще этим заниматься? Проводили бы больше матчей, может, было бы интереснее… Короче, устал тренироваться!
— Психологически решение далось легко?
— Уже не так, как три года назад, когда остался без хоккея из-за допинга. Тогда еще хотелось играть. Сейчас точно финиш. Если что — можно в ночную лигу заявиться. Хотя не знаю, как было бы, попади мы с «Шахтером» в финал. Не исключено, эти эмоции, драйв подстегнули бы продолжать.
Андрей Михалев выступал в чемпионате Беларуси и ВЕХЛ за «Юность», Минск", «Керамин» и «Шахтер». Также играл в североамериканских молодежных лигах QMJHL и CHL, втором и третьем дивизионах Германии. В КХЛ провел за минское «Динамо» 310 матчей, набрав 83 (44+39) очка. Был капитаном команды в первом сезоне.
За сборную Беларуси Андрей Михалев сыграл на восьми чемпионатах мира и Олипиаде в Ванкувере.
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Белорусский хоккеист Андрей Михалев объявил в интервью "Прессболу", что завершает игровую карьеру.
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