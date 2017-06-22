Белорусский хоккеист Андрей Михалев объявил в интервью « Прессболу », что завершает игровую карьеру.





— Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!» В нашей экстралиге мало игр — всего две в неделю. И соответственно много тренировок. Там в любом случае надо выкладываться на сто про­центов. А если не на сто, то за­чем тогда вообще этим занима­ться? Проводили бы больше мат­чей, может, было бы интерес­нее… Короче, устал тренирова­ться!

— Психологически решение да­лось легко?

— Уже не так, как три года на­зад, когда остался без хоккея из-за допинга. Тогда еще хоте­лось играть. Сейчас точно фи­ниш. Если что — можно в ноч­ную лигу заявиться. Хотя не знаю, как было бы, попади мы с «Шахтером» в финал. Не исклю­чено, эти эмоции, драйв подстег­нули бы продолжать.

Dream Team Андрея Михалева. Форвард минского «Динамо» собрал команду из лучших партнеров в карьере

Андрей Михалев выступал в чемпионате Беларуси и ВЕХЛ за «Юность», Минск", «Керамин» и «Шахтер». Также играл в североамериканских молодежных лигах QMJHL и CHL, втором и третьем дивизионах Германии. В КХЛ провел за минское «Динамо» 310 матчей, набрав 83 (44+39) очка. Был капитаном команды в первом сезоне.

За сборную Беларуси Андрей Михалев сыграл на восьми чемпионатах мира и Олипиаде в Ванкувере.