Фейерверк на балконе: мужчина в больнице, повреждены окно и автомобиль

Управление Cледственного комитета по Минску проводит проверку по факту травмирования мужчины при изготовлении фейерверка в кустарных условиях. Инцидент произошел 21 июня около 18:20 в 12-этажном доме на улице Денисовской в столице.

"По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия, было установлено, что вечером 21 июня 36-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры, пытался самостоятельно изготовить фейерверк ", — рассказал Климович.

Мужчина был дома один, его жена вместе с ребенком уехала за город.

"Во время работы произошло воспламенение горючего вещества, который использовал мужчина, что привело к травмированию и повреждению оконной рамы. Осколки стекла, впоследствии упав, повредили припаркованный внизу автомобиль", — рассказал Климович.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Как ранее сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС, минчанин получил ожоги 50% тела — термические ожоги лица и конечностей различных степеней тяжести .

"В рамках проверки назначен ряд экспертиз, опрашиваются родственники пострадавшего, соседи и очевидцы произошедшего", — уточнил представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.