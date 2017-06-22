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Фейерверк на балконе: мужчина в больнице, повреждены окно и автомобиль
23.06.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Управление Cледственного комитета по Минску проводит проверку по факту травмирования мужчины при изготовлении фейерверка в кустарных условиях. Инцидент произошел 21 июня около 18:20 в 12-этажном доме на улице Денисовской в столице.
"По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия, было установлено, что
Мужчина был дома один, его жена вместе с ребенком уехала за город.
"Во время работы произошло воспламенение горючего вещества, который использовал мужчина, что привело к травмированию и повреждению оконной рамы. Осколки стекла, впоследствии упав, повредили припаркованный внизу автомобиль", — рассказал Климович.
В настоящее время мужчина находится в больнице. Как ранее сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС, минчанин получил
"В рамках проверки назначен ряд экспертиз, опрашиваются родственники пострадавшего, соседи и очевидцы произошедшего", — уточнил представитель СК.
Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента с изготовлением "кустарного" фейерверка: сам...
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