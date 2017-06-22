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Улыбки и рукопожатия: как прошла встреча глав МИД стран ЦЕИ в Минске
23.06.2017 11:35 — Разное | Sputnik Беларусь
На саммите министры иностранных дел в председательствующем в этом году Минске рассмотрели как рутинные вопросы, так и актуальные темы работы всей платформы ЦЕИ.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что самыми актуальными сейчас являются проблемы миграции, борьбы с терроризмом, экономические и финансовые проблемы в странах Инициативы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Одновременно согласованы основные тематические приоритеты сотрудничества в организации, которые лягут в основу очередного плана деятельности Центрально-Европейской инициативы на 2018-2020 годы", — сказал он.
Дискуссия прошла в очень дружеской и конструктивной атмосфере. Макей поблагодарил коллег за взвешенный и прагматичный подход к вопросам деятельности организации.
По мнению главы МИД РБ, страны ЦЕИ могут поспособствовать сотрудничеству между различными интеграционными объединениями на континенте.
Альтернативный генеральный секретарь ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер заявила, что саммит в Минске был очень результативным.
"Были вынесены на обсуждение два основных вопроса: миграционный кризис в Европе и продвижение взаимосвязанности в регионе", — сказала она.
По словам Клестиль-Леффлер, следует выразить благодарность белорусскому председательству, поскольку Минск выдвинул новые инициативы и предоставил новое руководство по работе в будущем.
Центрально-Европейская инициатива была создана в 1989 году. На сегодняшний день она объединяет 18 стран-членов: Австрию, Албанию, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Италию, Македонию, Молдову, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Украину, Хорватию, Черногорию, Чехию.
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