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Ученые предположили, что в Солнечной системе есть десятая планета массой с Марс
Ученые заподозрили у Солнечной системы наличие еще одной, десятой планеты. Что-то невидимое, массой с Марс, возмущает орбиты сотен ледяных тел в поясе Койпера. Об этом рассказывает
В январе 2016 года мир
На днях астрономы Кэтрин Волк и Рену Малхорта из Университета Аризоны сообщили о том, что гораздо ближе к Солнцу может находиться и другая, десятая планета. Авторы показали, что невидимая масса контролирует наклон орбит множества объектов пояса Койпера. Это область, начинающаяся за орбитой Нептуна (30 астрономических единиц), в которой находятся малые ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы, простирается на сотни астрономических единиц.
Большинство орбит известных объектов пояса Койпера лежат в плоскости Солнечной системы, в то время как самые удаленные тела отклонены от нее, выяснили Волк и Малхотра. Средний наклон их орбиты составляет 8 градусов, иначе говоря, что-то невидимое отклоняет своим притяжением плоскость вращения внешней части пояса Койпера.
«Наиболее подходящее объяснение нашим результатам — наличие невидимой массы, — говорит Волк, специалист по малым телам и динамике орбит. — Согласно нашим вычислениям, что-то массой с Марс должно вносить деформацию, которую мы наблюдаем». Аргументы ученых довольно весомы и основаны не на анализе пары-тройки орбит. В своей работе они изучили орбиты более 600 тел пояса Койпера, чтобы определить их плоскость вращения.
Если представить пояс Койпера в виде диска, то он остается довольно плоским до расстояния примерно 50 астрономических единиц. «Однако на расстоянии 50−80 единиц мы обнаружили, что диск отклонен от главной плоскости, — объяснила Волк. — В определении этой кривизны есть ряд неопределенностей, но вероятность того, что это лишь статистическая погрешность, всего 1−2%».
Согласно подсчетам астрономов, объект массой примерно с Марс, вращающийся на расстоянии 60 а.е. от Солнца с наклоном орбиты 8 градусов, способен вызвать отклонения орбит у объектов пояса Койпера, находящихся у его внешней части. Это обстоятельство исключает возможность того, что речь идет о планете, предсказанной Батыгиным и Брауном полутора годами ранее на расстоянии 500−700 а.е.
«Она слишком далеко, чтобы воздействовать на эти объекты», — пояснила Волк.
Почему эта планета до сих пор не открыта? По мнению Волк, это связано с тем, что астрономы до сих пор не обследовали все небо на предмет поиска удаленных объектов Солнечной системы. Таинственную планету стоит искать в плоскости галактики, которая плотно усеяна звездами и поэтому менее изучена в ходе таких поисков.
Свои надежды с открытием «десятой» планеты астрономы связывают с запуском обзорного телескопа Large Synoptic Survey Telescope (LSST), который намечен на 2021 год. С его помощью астрономы надеются увеличить число известных объектов пояса Койпера с нынешних 2 тыс. до 40 тыс.
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Что-то невидимое, массой с Марс, возмущает орбиты сотен ледяных тел в поясе Койпера.
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