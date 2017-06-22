что произойдет с Samsung Galaxy S8 в кипящем масле

Экспериментаторы из Глазго (Шотландия) провели жестокий эксперимент над флагманским смартфоном Samsung Galaxy S8, опустив его во фритюрницу на минуту.

Предварительно смартфон погрузили в специальную панировочную смесь (для создания хрустящей корочки). Затем — во фритюрницу с разогретым до 200 градусов масле на 60 секунд. Смотрите, что из этого вышло:

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Напомним, что гаджет защищен от проникновения воды и пыли (IP68), однако явно не рассчитан на погружение в кипящее масло. Тем не менее смартфон Samsung достойно прошел пытку: у него работал экран (пусть на нем и появились желтые пятна) и даже смог принять звонок.