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что произойдет с Samsung Galaxy S8 в кипящем масле

23.06.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
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Экспериментаторы из Глазго (Шотландия) провели жестокий эксперимент над флагманским смартфоном Samsung Galaxy S8, опустив его во фритюрницу на минуту.

Предварительно смартфон погрузили в специальную панировочную смесь (для создания хрустящей корочки). Затем — во фритюрницу с разогретым до 200 градусов масле на 60 секунд. Смотрите, что из этого вышло:

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Напомним, что гаджет защищен от проникновения воды и пыли (IP68), однако явно не рассчитан на погружение в кипящее масло. Тем не менее смартфон Samsung достойно прошел пытку: у него работал экран (пусть на нем и появились желтые пятна) и даже смог принять звонок.

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Гаджет продержали во фритюрнице 60 секунд.

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