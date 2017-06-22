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В выходные ожидаются кратковременные дожди и до 29 градусов тепла

23.06.2017 11:39 — Разное | Ежедневник  
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В выходные ожидаются кратковременные дожди и до 29 градусов тепла

В грядущие выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье температура воздуха поднимется до 29 градусов.

"В ближайшие дни Беларусь останется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Фронтальные разделы пока продолжат удерживать в стране неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщил БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу ночью в восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 12-16. Днем - 17-23 градуса тепла.

В воскресенье немного потеплеет: ночью будет 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-27 градусов тепла, по югу - до плюс 29 градусов. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

В понедельник ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем - 17-24 градуса тепла, по юго-востоку - до плюс 28 градусов.

 
 
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В грядущие выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье температура воздуха поднимется до 29 градусов.

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