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Гидромет: неустойчивая погода на выходных сохранится

23.06.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн Sputnik. Синоптики обещают в ближайшие выходные неустойчивый характер погоды, велика вероятность дождей и гроз, сообщили в Гидромете.

На неделе синоптики объявляли штормовое предупреждение из за сильного ветра и осадков.

Гидромет: неустойчивая погода на выходных сохранится
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"В субботу ночью в восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории страны — кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы", — сообщил Sputnik в пятницу начальник службы метеопрогнозов Гидромета Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воздуха ночью будет 5 — 11 тепла, по юго-западу +12 +16°С, а днем +17 +23°С.

"В воскресенье в Беларуси немного потеплеет и ночью уже будет 10 +16°С, днем +20 +27°С, по югу до +29°С", — сказал собеседник Sputnik.

Но дожди и грозы сохранятся, уточнил он.

Погода в Минске

Касаясь прогноза погоды в Минске на ближайшие выходные, синоптик  сообщил, что в субботу будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью 9 — 11°С, днем +18 +20°С.

В воскресенье также будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Температура ночью +12 +14°С, днем +22 +24°С, уточнил он.

Начало недели

Согласно прогнозу погоды, в Минске в понедельник будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью +13 +15°С, днем +19 +21°С, сказал Рябов

В целом по республике в понедельник ночью в отдельных районах,  а днем на большей части территории страны  ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, отметил собеседник агентства. По его словам, температура  воздуха ночью будет э +10 +17°С, днем +17 +24°С, по юго-востоку до +28°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни Беларусь останется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, пройдут кратковременные дожди с грозами.

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