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Первой ракетой сбить не смогли: подробности уничтожения американцами Су-22 в Сирии

23.06.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
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Представитель Пентагона Джэффа Дэвис рассказал, что 20 июня сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 был атакован парой F/A-18E Super Hornet с авианосца «Джордж Буш», сообщает CNN.


F/A-18E Super Hornet. Изображение: ВМФ США / timesofsandiego.com

Первой по Су-22 была выпущена ракета AIM-9X Sidewinder с дистанции 1,44 километра. но сирийский пилот отстрелил ложные тепловые цели, и ракета промахнулась.
Тогда был произведен запуск ракеты средней дальности AIM 120, которая поразила бомбардировщик.

Пилот сбитого Су-24 смог катапультироваться и был спасен бойцами сирийского спецподразделения.


USS George H.W. Bush.Фото: wikimedia.org

AIM-9X Sidewinder — это управляемая ракета «воздух-воздух» ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Количество воздушных целей, сбитых AIM-9 во всём мире, оценивается ориентировочно 270 случаями. AIM-120 AMRAAM -всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Это основное вооружение всех американских истребителей.

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Пилот сбитого Су-24 смог катапультироваться и был спасен бойцами сирийского спецподразделения.

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