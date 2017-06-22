Скрипит, но едет: про самые старые лифты, обслуживание новых и почему не стоит прыгать в кабине

Самому первому минскому лифту в следующем году исполнилось бы 110 лет, но увидеть его нам не суждено, он погиб под обломками гостиницы «Европа» в 1944 году. Раритетный подъемник до недавнего времени работал в Оперном театре — в его техпаспорте есть даже штампы со свастикой. Теперь самым старым лифтам чуть больше 30 лет. Но исторической ценности они не представляют, им давно пора на металлолом. Какие машины займут их место в минских многоэтажках, где установлен самый скоростной лифт, где можно покататься в панорамных кабинах и можно ли установить подъемник в пятиэтажке? Ответы найдете в материале REALTY.TUT.BY.

Ветераны труда

В столице более 18 тысяч лифтов, треть из них уже отработали свой нормативный 25-летний срок. Все подъемники, выработавшие свой ресурс, подлежат замене. Новые лифты устанавливают по целевой госпрограмме замены и модернизации. Однако она реализуется не в полном объеме: только в 2017 году нужно поменять более 1600 подъемников, а по факту получается заменить гораздо меньше — около 230 (в прошлом году — 211).





Самые старые лифты, которым уже больше 25 лет, — еще советского производства. Жители многоэтажек, построенных в конце 70-х-80-х годах, и сегодня каждый день ими пользуются. Это самая массовая серия лифтов грузоподъемностью 320 килограмм, которая «в строю» только потому, что их вовремя ремонтируют. Электромеханики, которые их обслуживают, говорят, что это «рабочая лошадка», неприхотливая и надежная, с большим запасом прочности. Но и они ломаются, и детали к ним все труднее найти. Главный инженер «Лифтсервиса» (компания обслуживает более 9 тысяч лифтов) Виктор Пашкин говорит, что их производственная база позволяет ремонтировать и восстанавливать старые механизмы. Таким образом удается продлевать срок службы советских лифтов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И все же, несмотря на свою надежность, «320-е» мало отвечают современным требованиям. У них очень узкий дверной проем — всего 650 мм. Те, у кого есть маленькие дети, знают, что войти в такой лифт с коляской нереально. Теперь кабины выпускают с более широким проемом — 800 мм. Для того чтобы установить современный лифт в старую лифтовую шахту, приходится вносить изменения в строительные конструкции, вырезать дверной проем.

На замену одного лифта требуется в среднем месяц, максимум два.

До недавнего времени возрастные лифты, которым было больше 50 лет, работали в некоторых зданиях на Кирова, в домах по Киселева, Коммунистической, в редакции «Вечернего Минска». Их можно было бы и сохранить как раритетные, но для ремонта уже нет запчастей.



Театр оперы и балета. Фото: Сяргей Плыткевіч

Самый старый столичный лифт — работал с 1938 года — находился в Оперном театре. Виктор Пашкин говорит, что кабина передвигалась по направляющим из древесины бука, а во время оккупации Минска немцы им не только пользовались, но и следили за его техническим состоянием: в паспорте техобслуживания напротив даты ревизий стоят штампы со свастикой. После реконструкции театра место раритета занял современный лифт.

Кстати, самому первому минскому лифту в следующем году исполнилось бы 110 лет. Он был установлен в гостинице «Европа» в 1908 году и уничтожен вместе со зданием в 1944 году.

Наши новые лифты

80% всех устанавливаемых лифтов Беларуси производства «Могилевлифтмаш». Судя по отзывам специалистов, которые ежедневно имеют с ними дело, это достойная машина, хоть и считается бюджетным вариантом.

— Во время эксплуатации выявляются разные заводские недоработки, мы о них сообщаем на предприятие, — рассказывает электромеханик «Лифтсервиса» Владимир. — Там быстро реагируют и все исправляют. Очень хорошо работает у них и гарантийный сервис.



Могилевские лифты. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По поводу безопасности новых отечественных лифтов волноваться не стоит: у них уже многоуровневая система защиты. Для новых серий лифтов «Могилевлифтмаш» доработал ограничитель скорости — это то устройство, благодаря которому лифт не падает в шахту, даже если лопнут все тросы (что практически исключено). Могилевское изобретение не позволит кабине лифта «улететь» вверх, когда вниз полетит противовес.



Электромеханик «Лифтсервиса» Владимир. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В старых лифтах такого устройства нет.

Мало кто знает, но лифт можно запрограммировать для работы по определенному алгоритму. Например, одна свободная кабина будет стоять в режиме ожидания с открытыми дверьми на первом этаже. Люди пришли, разъехались по этажам, а кабина опять вернулась вниз.

Все знают, как неудобно выгружать вещи из лифта — дверь постоянно норовит закрыться, приходится постоянно жать кнопку «Отмена». Но если нажимать ее в течение 7−10 секунд, то дверь не будет закрываться 3−4 минуты. За это время всегда успеешь закончить разгрузку.



Шахта лифта. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Составить конкуренцию белорусским лифтам пытаются механизмы Щербинского лифтостроительного завода. Специалисты говорят, что наши лучше: там, где в российском лифте установлены пластмассовые изделия, в могилевских — металл.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вообще же, наш производитель лифтов вызывает все меньше замечаний, выпускает все более качественную технику. Поверхности внутри кабин — антивандальные. Поджечь кнопки, разбить лампы освещения в них практически невозможно.



Лифт OTIS. Фото www.archiproducts.com

В элитном жилье и офисных центрах чаще используются лифты импортного производства: Otis, Коnе, Schindler, Kleemann, Thyssen. Они надежны, для них используются качественные материалы, у них современные механизмы, отличное качество и внешний вид. Однако и стоимость у них соответствующая — по сравнению с могилевскими лифтами они стоят на порядок дороже.

На рынок выходят и китайские производители — у них продукция дешевле. Виктор Пашкин говорит, что более низкая цена отражается на качестве используемых материалов. Например, срок службы китайская лебедки буден наполовину меньше «Могилевлифтмаша».

Самые-самые

Самый скоростной минский лифт ходит между этажами со скоростью 2,5 м/с. Обычные лифты перевозят людей медленнее — от 0,63 м/с до 1,6 м/с. Для справки: самый быстрый лифт в мире работает в небоскребе «Тайбэй 101» в Тайване. Его скорость достигает 60,6 км/ч. С пятого этажа на 89-й он поднимается за 37 секунд.

Обычная грузоподъемность лифтов в жилых домах — 400−1000 кг, в офисных зданиях — до 1600 кг. А вот на предприятиях работают подъемники, способные поднять груз до 5 тонн.



Панорамная площадка Национальной библиотеки. Фото: portal.nlb.by

Тенденция последнего времени — панорамные лифты. Один из самых первых установлен в Национальной библиотеке — он доставляет туристов на открытую площадку в 73 метрах над Минском. Отсюда открывается вид на часть проспекта Независимости, улицы Филимонова и Скорины, микрорайоны Уручье, Восток, Зеленый Луг.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Панорамный лифт есть и в гостинице «Беларусь» для подъема на высоту 73 метра. Пассажирам открывается вид на Немигу и Свислочь.



Фото: Юлия Волчек, citydog.by

Еще выше, на 100 метров, завезет панорамный лифт в 30-этажном здание Royal Plaza на проспекте Победителей.



Фото: www.gomellift.by

Лифты с прозрачной кабиной можно найти внутри торговых центров. Самый известный — в ТЦ «Столица».

К слову, белорусский производитель «Могилевлифтмаш» освоил производство панорамных лифтов, но в столице ставят пока только импортные.

Лифт для пятиэтажки и коттеджа

Как правило, в домах, которые не выше 5 этажей, лифты не устанавливались. Но нет ничего невозможного — например, к дому 38 по улице Сурганова пристроили лифтовые шахты и установили в ней лифты. Виктор Пашкин говорит, что просто так, по желанию жильцов, подъемник не установишь, для этого нужен проект, согласования, и, конечно, деньги.



Пристроенные лифтовые шахты

Существуют также «бытовые» серии лифтов, которые устанавливают в загородных домах. Их стоит рассматривать как предмет роскоши и способ удивить гостей.

Вандализм

Современный лифт сломать изнутри практически невозможно. Но судя по состоянию некоторых кабин, попытки что-нибудь раскурочить и поджечь не прекращаются. Что уж говорить про старые лифты — им изрядно досталось за годы эксплуатации. Многие подъемники доведены до ужасного состояния. Один из способов остановить вандализм — установить видеонаблюдение в кабине. Специалист «Лифтсервиса» говорит, что камера стоит недорого, а польза от нее очевидная. Там, где она есть, лифты чистые. И даже если какой-то «пионер» решит порисовать на стенах под запись, его быстро вычисляют.





— Пару лет назад была страшная эпидемия порчи лифтового оборудования в техпомещениях — воровали медь. Теперь лифтовые на сигнализации — так недавно задержали охотников за медью с поличным.

Безопасность

Голливудские лифты почти всегда падают и разбиваются всмятку. В реальной жизни такое случается крайне редко. А вот застрять в кабине проще простого. Для этого надо попрыгать в ней, попытаться раскачать. Современная автоматика баловство пресекает сразу же — лифт останавливается, и освободить человека смогут только специалисты. По нормам они должны прибыть в течение 45 минут. Во время ожидания можно пообщаться с диспетчером, поиграть с ним в города, позвонить другу, почитать, спеть песню. А вот самостоятельные попытки выбраться могут закончиться трагично — в истории такие случаи были. Например, в Гомеле, в 2002 году в лифте универмага застрял грузчик. Попытавшись самостоятельно выбраться из кабины между 10-м и 9-м этажами, сорвался и упал вниз. Разбился насмерть.





— У нас был и такой случай: в лифте застрял очень нетерпеливый человек, — рассказывает специалист «Лифтсервиса» Владимир. — Пока ему на помощь ехала бригада, а от диспетчерской это буквально 10 минут, он выбрался самостоятельно. У него с собой был топор, и он буквально прорубил «окно» на волю. Еще был случай, когда друзья освободили застрявшего, разрезав дверь лифта «болгаркой».

Табличка с правилами пользования лифта есть в каждой кабине. Один из пунктов гласит:

«При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску. При выходе сначала вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках».

Все читали, но мало кто так делает. Меж тем, это правило написано кровью: в марте прошлого года в Одессе в шахте лифта погиб малыш. Когда его мать завезла коляску внутрь кабины, лифт начал сам двигаться вверх. Испугавшись, женщина потянула коляску на себя, и ребенок упал в шахту… Подобная трагедия произошла в Бресте 17 лет назад.









Работа современного лифта полностью контролируется электроникой: закрытие дверей, перегрузы, неправильные действия пассажиров. Кабину лифта удерживают три и более каната, каждый имеет двенадцатикратный запас прочности. Даже если их умышленно повредить, то при увеличении скорости движения кабины вверх или вниз на 15% сработают кабиноуловители, и она сядет на клинья. Естественно, пассажиры почувствуют, что лифт резко затормозил, но на здоровье это не отразится. Дальше 3−4 метров кабина не пролетит.

При пожаре лифты отправляются на первый этаж и останавливаются на первом этаже с открытыми дверьми.

Для того чтобы лифт упал, нужно, чтобы сложилось много факторов. Например, как в случае в московском ЖК «Алые паруса» в январе 2016 года. Лифт упал с седьмого этажа, в этот момент в нем находилась женщина, она погибла. Трагедия произошла из-за неисправности «устройства контроля слабины подъемных канатов» и «подъема противовеса при неподвижной кабине». Противовес разрушился и упал на кабину. Технические неисправности возникли в связи с тем, что службы, отвечавшие за лифт, не проводили работы по техническому обслуживанию лифта. Выяснилось, что лифт обслуживался персоналом, не обладающим соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели.

— Лифт просто довели до аварийного состояния, — считает главный инженер «Лифтсервис». — И в России несчастных случаев из-за некачественного техобслуживания очень много. По нашей информации, там уже отказываются от услуг маленьких фирм.

В Минске эксплуатацией и ремонтом лифтов занимается несколько компаний. Самые крупные «Беллифт» и «Лифтсервис». Они работали еще при Союзе. Кроме них, на рынке есть и много фирм помельче.

— Теперь договоры на техобслуживание заключаются через тендер, и многие ЖСПК, товарищества, ЖРЭО при выборе сервисной компании обращают внимание лишь на минимальную цену, — говорит Виктор Пашкин. — При этом забывают поинтересоваться, есть ли у компании своя ремонтная база, обученные специалисты. Далеко не все частные компании могут обеспечить должный уровень техобслуживания лифтов.



Машинное отделение. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А проверять техническое состояние лифтов нужно ежемесячно. Раз в год они проходят расширенное техобслуживание перед техническим освидетельствованием. Специалисты акредитованных лабораторий и центров проводят независимые испытания каждого лифта и его освидетельствование. Они проверяют все цепочки безопасности, испытывают лифт и только потом ставят штамп, что подъемник принят в эксплуатацию на год. Если выясняется, что лифт неисправен, его отключают до устранения неполадок, люди ходят пешком.

Специалисты говорят, что при грамотном обслуживании и своевременном ремонте даже старые «320-е» еще могут проработать не один год. Однако они все чаще будут выходить из строя. А это значит, деньги будут тратиться не на покупку новых лифтов, а на ремонт старых.