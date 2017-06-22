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Минфин разместил в ЕС и США облигации на 1,4 миллиарда долларов
23.06.2017 12:18 — Разное | Ежедневник
Министерство финансов Беларуси двумя траншами провело размещение евробондов на 1,4 млрд долларов в Европе и США.
Как сообщило Министерство финансов, облигации были размещены двумя траншами. Доходность ценных бумаг гарантирована на уровне 7,125% и 7,625% годовых.
Облигации были размещены при помощи банков-партнеров, которыми стали Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси. Больше всего евробондов приобрели инвесторы из США, в то время как прелставители ЕС были не так активны.
Кроме того, в ходе акции были проведены презентационные мероприятия, на которых потенциальным инвесторам были продемонстрированы возможности Беларуси.
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Министерство финансов Беларуси двумя траншами провело размещение евробондов на 1,4 млрд долларов в Европе и США.
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