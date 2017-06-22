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Минфин разместил в ЕС и США облигации на 1,4 миллиарда долларов

23.06.2017 12:18 — Разное | Ежедневник  
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Минфин разместил в ЕС и США облигации на 1,4 миллиарда долларов

Министерство финансов Беларуси двумя траншами провело размещение евробондов на 1,4 млрд долларов в Европе и США.

Как сообщило Министерство финансов, облигации были размещены двумя траншами. Доходность ценных бумаг гарантирована на уровне 7,125% и 7,625% годовых.

Облигации были размещены при помощи банков-партнеров, которыми стали Citi, Raiffeisen Bank  International AG и Банк развития Беларуси. Больше всего евробондов приобрели инвесторы из США, в то время как прелставители ЕС были не так активны.

Кроме того,  в ходе акции были проведены презентационные мероприятия, на которых потенциальным инвесторам были продемонстрированы возможности Беларуси.

 
 
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Министерство финансов Беларуси двумя траншами провело размещение евробондов на 1,4 млрд долларов в Европе и США.

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