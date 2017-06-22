Ландшафтный дизайн: как создать участок мечты?



Вы оказались владельцем дачного дома, о котором давно мечтали. Но вокруг него заросшее сорняками поле, коряги и кусты. Пора начинать благоустройство садового участка. И первое, что вам понадобиться, это грамотно составленный план работ и, собственно, его реализация. С этой проблемой можно обратиться к специалистам, а можно рискнуть и попробовать создать участок мечты самостоятельно. Независимо от того, доверите ли вы ландшафтный дизайн профессионалам или все будете делать сами, продумать нужно будет ряд нюансов, о которых мы и поговорим.

Этап 1. Составление плана





Чтобы составить план будущего ландшафтного дизайна, прежде всего следует раздобыть специальную программу, позволяющую с легкостью воплотить на компьютере все ваши фантазии. Такие программы имеют готовый набор элементов, которые можно разместить в произвольном порядке. Но если вы не хотите разбираться в их функционале и умеете держать в руках карандаш, можете набросать план на листе бумаги (идеально, если она будет миллиметровой). Предварительно осуществите замеры или возьмите план участка и нанесите контуры забора, имеющиеся постройки и деревья, если не планируете их убирать. После этого начинайте творить.

Этап 2. Зонирование участка





Прежде всего прибавьте к существующим постройкам те, которые планируете возвести. Гараж, сарай, беседка, баня, бассейн и т.д. Важно при ландшафтном дизайне учитывать рельеф, необходимость прокладки освещения и подвода воды. Теперь разместите между объектами дорожки. Они должны быть плавными, изогнутыми, без острых углов, проверьте на местности, удобно ли будет по ним ходить.

При создании ландшафтного лизайна отведите участки под посадку плодовых деревьев, детскую площадку, при необходимости в хорошо освещенном месте заложите теплицу и огород. Выберите уютное место для беседки или скамеек, рядом расположите водоем. Хозяйственные постройки и мрачный забор закройте живыми изгородями, а возле парадного входа пусть будут яркие пышные клумбы. Теперь осталось отметить все элементы на самом участке при помощи колышков и веревки.

Этап 3. Садовые дорожки





Перед посадкой кустарников и цветов сначала займитесь оформлением дорожек. Для создания садовых дорожек можно воспользоваться одним из следующих способов.

Грунтовая тропа. Для ее создания нужно лишь убрать сорняки и уплотнить грунт. Для красоты края дорожки можно выложить камнями. Эта дорожка требует минимум усилий, но не подходит для участков, где часто застаивается вода.

Дорога из гальки или щебня. Под нее выкапывается основание 10 – 15 см, дно устилается нетканым полотном, а края – бордюрной лентой. Затем все это засыпается щебнем. Вода уже не будет застаиваться на ней, а сорняки не смогут прорасти сквозь полотно.

Дорожка из бетона, брусчатки или тротуарной плитки. С ней поступают как в первом случае, но основание заливают бетоном. Можно украсить его слоем гальки или выложить сверху тротуарную плитку.

Этап 4. Зеленые насаждения





Теперь настало время заняться газоном — одним из основных элементов ландшафтного дизайна. Прежде всего удалите с площадки корни, камни, сорняки. Если грунт плохой, нужно распределить по поверхности плодородную землю. Затем поверхность выравнивается и удобряется. Перед посевом следует уплотнить или укатать поверхность специальным катком. После того как грунт осядет, нужно вновь выровнять его и приступить к посеву.

Существует великое множество цветников, различающихся по составу и стилю. Здесь полет фантазии может быть безграничным. Для того чтобы ваш участок стал уникальным, используйте старые пни, ненужные садовые тачки, дырявые ведра и тазы, камни, разноцветные вазоны и кашпо. Подбирайте растения так, чтобы они расцветали по очереди и сад радовал вас с ранней весны и до заморозков.

Этап 5. Водоем





Ландшафтный дизайн нужно планировать так, чтобы сад стал уютным. И в этом поможет декоративный водоем. Его можно устроить даже на маленьком участке. Популярны на участках овальные водоемы. Интересно смотрятся пруды произвольной формой. Для создания водоема достаточно выкопать яму глубиной 1,5 м и заложить ее слоем геотекстиля. Края закрепляют плоскими камешками и засыпают землей. Теперь осталось заполнить прудик водой, а вокруг посадить прибрежные растения. В этом уголке будет чудесно проводить время в летную жару.

Сделать ландшафтный дизайн самому — сложная задача, поэтому вы всегда можете прибегнуть к помощи дизайнеров, чьи контакты найдете в каталоге TAM.BY . А после завершения всех работ как приятно будет отдыхать в обновленном саду!