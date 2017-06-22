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Эксперты: За искусственный рост зарплат Беларусь заплатит высокую цену
Директивный рост заработных плат чреват негативными последствиями, которые могут породить кризисные явления в экономике. Такое мнение высказали эксперты, комментируя планы властей по увеличению среднемесячной зарплаты до 1000 рублей к концу года.
По сведениям
Так, в Брестской области по поручению председателя облисполкома весной была создана соответствующая рабочая группа. «Организована защита планов мероприятий по росту заработной платы структурными подразделениями облисполкома по курируемым видам экономической деятельности и по подведомственным (входящим в состав) организациям», — говорится в материалах Брестского облисполкома, которыми располагает БелаПАН.
Вместе с тем белорусские экономисты считают, что директивное повышение заработных плат вызовет ряд негативных последствий.
«Искусственный рост зарплат чреват увеличением издержек на труд и снижением ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров. Поэтому с точки зрения здравого смысла директивно повышать зарплаты нельзя, однако если такую цель реально захотят достичь, то на определенную дату это можно сделать, но негативные последствия в этом случае будут неизбежны», — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.
По его мнению, если директивные показатели вопреки финансовому состоянию предприятий будут использоваться, «это может сформировать почву для кризисных явлений в экономике».
Экономисты констатируют, что предпосылки для существенного повышения производительности труда и сопоставимого роста зарплат отсутствуют, и поэтому надеются, что директивные цели власти не станут пытаться достигать любой ценой.
«Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности. Ослабление курса белорусского рубля, которое станет вероятным следствием искусственного повышения зарплат, приведет к тому, что параметры долговой нагрузки на экономику перестанут выдерживаться. Поэтому за директивный рост зарплат придется заплатить высокую цену, и хочется надеяться, что до этого не дойдет», — отметил в комментарии БелаПАН экономист Антон Болточко.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
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Директивный рост заработных плат чреват негативными последствиями, которые могут породить кризисные явления в экономике. Такое мнение высказали эксперты,...
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