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Эксперты: За искусственный рост зарплат Беларусь заплатит высокую цену

23.06.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Директивный рост заработных плат чреват негативными последствиями, которые могут породить кризисные явления в экономике. Такое мнение высказали эксперты, комментируя планы властей по увеличению среднемесячной зарплаты до 1000 рублей к концу года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По сведениям БелаПАН, в июне госорганы по поручению правительства готовили помесячные графики повышения зарплат до конца года. На уровне местных органов власти организована административная работа по контролю за выполнением задания по увеличению заработных плат.

Так, в Брестской области по поручению председателя облисполкома весной была создана соответствующая рабочая группа. «Организована защита планов мероприятий по росту заработной платы структурными подразделениями облисполкома по курируемым видам экономической деятельности и по подведомственным (входящим в состав) организациям», — говорится в материалах Брестского облисполкома, которыми располагает БелаПАН.

Вместе с тем белорусские экономисты считают, что директивное повышение заработных плат вызовет ряд негативных последствий.

«Искусственный рост зарплат чреват увеличением издержек на труд и снижением ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров. Поэтому с точки зрения здравого смысла директивно повышать зарплаты нельзя, однако если такую цель реально захотят достичь, то на определенную дату это можно сделать, но негативные последствия в этом случае будут неизбежны», — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

По его мнению, если директивные показатели вопреки финансовому состоянию предприятий будут использоваться, «это может сформировать почву для кризисных явлений в экономике».

Экономисты констатируют, что предпосылки для существенного повышения производительности труда и сопоставимого роста зарплат отсутствуют, и поэтому надеются, что директивные цели власти не станут пытаться достигать любой ценой.

«Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности. Ослабление курса белорусского рубля, которое станет вероятным следствием искусственного повышения зарплат, приведет к тому, что параметры долговой нагрузки на экономику перестанут выдерживаться. Поэтому за директивный рост зарплат придется заплатить высокую цену, и хочется надеяться, что до этого не дойдет», — отметил в комментарии БелаПАН экономист Антон Болточко.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

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Директивный рост заработных плат чреват негативными последствиями, которые могут породить кризисные явления в экономике. Такое мнение высказали эксперты,...

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