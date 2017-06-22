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Президент о "коммуналке": Мы должны выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось

23.06.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента. Для этого нужно «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось», заявил президент.


Фото с сайта president.gov.by

«Глава государства обратил внимание, что существует немало вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне президента в широком кругу. Один из них — положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Совершенствовать эту сферу решено на примере Минска, напомнил президент», — сообщает пресс-служба президента.

«Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось», — отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, для этого необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере. «Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране», — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере, заявил сегодня Александр Лукашенко.

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