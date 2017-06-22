Лукашенко сам примет решение по раскрепощению предпринимательства





Решение о раскрепощении предпринимательской инициативы будет принято в Беларуси на уровне президента.

"Мы должны обсудить эту задачу с принятием решений на уровне президента. Эта проблема изучается, я понимаю Мицкевич, как и прежде, занимается ею, контролирует ее. Насколько я проинформирован, правительство рассмотрело эти вопросы. Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение", - заявил глава государства Александр Лукашенко во время совещания с руководством Администрации Президента.

Глава государства добавил, что подобных вопросов, которые требуют принятия решений на уровне главы государства, немало.

"Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя", - предупредил президент.