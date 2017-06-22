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ОТ ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация

23.06.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мастер-класс по приготовлению мороженого по старинным оригинальным рецептам прошел в музее мороженого в Минске. Гостям рассказали о том, что первый рецепт холодного десерта на нынешние белорусские земли привезла миланская принцесса, которая впоследствии стала польской королевой и великой княгиней литовской Бона Сфорца.

ОТ ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация
© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин
Дегустация мороженого от Боны Сфорцы в Минске вызвала ажиотаж

"Не будем вспоминать историю, что она всех отравила —  не мороженым. Мороженое у нее хорошее, оно было из яиц. Это была такая яичная масса. В нашем исполнении оно будет с белками, но я подозреваю, что все-таки исторически она готовила на желтках ", — рассказала Sputnik ведущая мастер-класса писательница и фуд-блогер  Арина Лисецкая.

Это мороженое могли позволить себе только знать, поскольку в XVI веке десерт замораживался при помощи соли, добавил куратор музея мороженого Никита Самаль.

Участники  мастер-класса вместо соли использовали жидкий азот. Планировали и успели приготовить только два вида мороженых — от Боны Сфорцы и XIX века с добавлением кофе.  Еще о двух подробно рассказали. К примеру, о том, что в XVII веке на территории современной Беларуси шляхта делала творожное мороженое.

"Оно с творогом и холодным льдом, еще туда добавляли мед. Это было  магнатское — панско-шляхетское, скажем так, мороженое. Потому что здесь молочка, а в деревенской кухне "молочки" не так много было", — рассказала Лисецкая.

Главный секрет советского мороженого образца 1939 года в том, что туда добавляли сгущеное молоко, рассказали ведущие. 

После мастер-класса  обещали дегустацию. Поэтому желающих увидеть и попробовать  историческое мороженое пришло много. В ожидании угощения гости, которые не могли подобраться к столу, гуляли по музею и охотно фотографировались. Те, кто уже не мог ждать соглашались на фабричное мороженое.  

Несмотря на ажиотаж гости, с которыми удалось побеседовать Sputnik, остались довольны мероприятием. 

"Похоже на крем-брюле, очень сладкий. Но в целом очень интересно, дети все хотят быстрее попробовать мороженое второй и третий раз. Единственно, хотелось, чтобы больше мороженого было", —  призналась, сняв пробу с кофейного мороженого XIX века, пара молодых минчан.    

 
Теги: Минск
 
 
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Мороженое в ВКЛ охлаждали солью, а в XVII веке в него стали добавлять творог – гости мастер-класса по приготовлению мороженого по старым рецептам смогли узнать, что...

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