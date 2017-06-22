ОТ ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация

Мастер-класс по приготовлению мороженого по старинным оригинальным рецептам прошел в музее мороженого в Минске. Гостям рассказали о том, что первый рецепт холодного десерта на нынешние белорусские земли привезла миланская принцесса, которая впоследствии стала польской королевой и великой княгиней литовской Бона Сфорца.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин Дегустация мороженого от Боны Сфорцы в Минске вызвала ажиотаж

"Не будем вспоминать историю, что она всех отравила — не мороженым. Мороженое у нее хорошее, оно было из яиц. Это была такая яичная масса. В нашем исполнении оно будет с белками, но я подозреваю, что все-таки исторически она готовила на желтках ", — рассказала Sputnik ведущая мастер-класса писательница и фуд-блогер Арина Лисецкая.

Это мороженое могли позволить себе только знать, поскольку в XVI веке десерт замораживался при помощи соли, добавил куратор музея мороженого Никита Самаль.

Участники мастер-класса вместо соли использовали жидкий азот. Планировали и успели приготовить только два вида мороженых — от Боны Сфорцы и XIX века с добавлением кофе. Еще о двух подробно рассказали. К примеру, о том, что в XVII веке на территории современной Беларуси шляхта делала творожное мороженое.

"Оно с творогом и холодным льдом, еще туда добавляли мед. Это было магнатское — панско-шляхетское, скажем так, мороженое. Потому что здесь молочка, а в деревенской кухне "молочки" не так много было", — рассказала Лисецкая.

Главный секрет советского мороженого образца 1939 года в том, что туда добавляли сгущеное молоко, рассказали ведущие.

После мастер-класса обещали дегустацию. Поэтому желающих увидеть и попробовать историческое мороженое пришло много. В ожидании угощения гости, которые не могли подобраться к столу, гуляли по музею и охотно фотографировались. Те, кто уже не мог ждать соглашались на фабричное мороженое.

Несмотря на ажиотаж гости, с которыми удалось побеседовать Sputnik, остались довольны мероприятием.

"Похоже на крем-брюле, очень сладкий. Но в целом очень интересно, дети все хотят быстрее попробовать мороженое второй и третий раз. Единственно, хотелось, чтобы больше мороженого было", — призналась, сняв пробу с кофейного мороженого XIX века, пара молодых минчан.