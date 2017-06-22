Видеофакт: нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от ГАИ

Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль "БМВ", который двигался с хаотичным маневрированием. Включив проблесковые маяки красного и синего цветов на служебном автомобиле, инспекторы подъехали к иномарке.

Водитель вместо того, чтобы выполнить требование об остановке увеличил скорость и решил попробовать скрыться.

"Погоня за правонарушителем длилась несколько километров, в том числе по автодороге "Минск-Могилев", — рассказали в ГАИ.

Преследование закончилось около деревни Подлосье Минского района. Водитель "БМВ" съехал на обочину и остановился.

Задержанным оказался 31-летний минчанин. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлены четыре административных протокола, в том числе ст.18.16 и ч.3 ст.18.21 КоАП.