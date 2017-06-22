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Видеофакт: нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от ГАИ

23.06.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль "БМВ", который двигался с хаотичным маневрированием. Включив проблесковые маяки красного и синего цветов на служебном автомобиле, инспекторы подъехали к иномарке.

Водитель вместо того, чтобы выполнить требование об остановке увеличил скорость и решил попробовать скрыться.

"Погоня за правонарушителем длилась несколько километров, в том числе по автодороге "Минск-Могилев", — рассказали в ГАИ.

Преследование закончилось около деревни Подлосье Минского района. Водитель "БМВ" съехал на обочину и остановился.

Задержанным оказался 31-летний минчанин. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлены четыре административных протокола, в том числе ст.18.16 и ч.3 ст.18.21 КоАП.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Погоня разыгралась в ночь на 23 июня недалеко от деревни Ельница Минского района. Смотрите на видео, как инспекторы преследовали и задержали нарушителя.

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