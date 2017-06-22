Покрытие четырех мостов и путепроводов, а также трехкилометровый участок на МКАД, который находится между улицами Притыцкого и Тимирязева, требует полной замены. Об этом со ссылкой на генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Дениса Глинского сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Инга Шкелер

В соответствии с показателями эксплуатационного состояния дорожного полотна на МКАД требуется полная замена асфальтобетонного покрытия внутреннего и внешнего кольца на участке от 35 до 38 км. Такую точку зрения Денис Глинский высказал во время заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий. Площадь покрытия, требующего полной замены, — 55 тыс. кв. м.

Кроме того, в аналогичном ремонте нуждается путепровод на пересечении улицы Притыцкого и кольцевой, транспортная развязка МКАД с улицей Байкальской, путепровод через железнодорожную ветку «Минск-Гомель» (18-й км), мосты через реки Свислочь (11-й км) и Цну (18-й км).