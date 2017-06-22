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"Мой Париж" Юозаса Будрайтиса в Минске

23.06.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во Дворце Республики, в галерее Университета культуры в понедельник, 19 июня, было весьма многолюдно. Здесь открылась фотовыставка "Мой Париж", авторства знаменитого актера, Народного артиста Литвы Юозаса Будрайтиса. Выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Литвой и Республикой Беларусь.

Это не первая фотовыставка актера. На фестивале "Лiстапад-2013" Будрайтис уже представлял свои фотоработы, сделанные в различное время на съемках разных фильмов. По словам актера, он увлекается фотографией "с младых ногтей". В этот раз Будрайтис выставил на суд почтенной публики свои работы, сделанные в Париже в 1979 году.

Открыл выставку посол Литвы Андрис Пулокас. Затем слово предоставили автору. "Никогда не думал устраивать выставки, сам не знаю, как это все получилось — просто бродил по Парижу и снимал все, что нравилось. Просто в перерывах между дублями брал свою Leica, и бродил по Парижу", — сказал Будрайтис.

Репортаж об открытии фотовыставки Юозаса Будрайтиса смотрите на видео Sputnik Беларусь.

 
 
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Знаменитый актер представил в Минске персональную фотовыставку "Мой Париж", которую в числе прочих гостей посетил и ведущий радио Sputnik Беларусь Александр...

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