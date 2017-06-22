ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве начали продавать недвижимость за биткоины

23.06.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Торговлю осуществляет компания M9 Development, которая предлагает за криптовалюту купить дома на Новорожиском шоссе в Подмосковье. Об этом «Коммерсант FM» рассказал управляющий партнер девелоперской компании Максим Морозов.

По его словам, за 55 биткоинов можно купить кирпичный дом площадью 115 квадратных метров. По нынешнему курсу его цена составляет чуть больше 9 миллионов российских рублей (около 150 тысяч долларов). 

«Наша целевая аудитория — Москва, продвинутые пользователи интернета. Эти люди в основном в Facebook находятся. Мы сами уже давно занимаемся майнингом криптовалют, торговлей на бирже и сейчас решили попробовать продавать дома в поселке „Радость“ на Новорижском шоссе», — рассказал Максим Морозов.

По его словам, часть людей удивляется стоимости биткоинов, другая часть звонящих в компанию хочет просто избавиться от них. При этом цены за дома корректируются каждый день, так как и курс биткоина в последние недели сильно колеблется.

Сама сделка проводится в рублях, а в компании акцию назвали экспериментом.

Напомним, Банк России намерен разрабатывать национальную криптовалюту.

Читайте также:
Облигации, недвижимость, акции или антиквариат. Куда можно вложить деньги помимо депозитов
Курс конкурента биткоина с начала года вырос на 2800%
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 55 биткоинов можно купить кирпичный дом площадью 115 квадратных метров в Подмосковье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ОТ ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика