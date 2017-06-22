В Москве начали продавать недвижимость за биткоины

Торговлю осуществляет компания M9 Development, которая предлагает за криптовалюту купить дома на Новорожиском шоссе в Подмосковье. Об этом «Коммерсант FM» рассказал управляющий партнер девелоперской компании Максим Морозов.

По его словам, за 55 биткоинов можно купить кирпичный дом площадью 115 квадратных метров. По нынешнему курсу его цена составляет чуть больше 9 миллионов российских рублей (около 150 тысяч долларов).

«Наша целевая аудитория — Москва, продвинутые пользователи интернета. Эти люди в основном в Facebook находятся. Мы сами уже давно занимаемся майнингом криптовалют, торговлей на бирже и сейчас решили попробовать продавать дома в поселке „Радость“ на Новорижском шоссе», — рассказал Максим Морозов.

По его словам, часть людей удивляется стоимости биткоинов, другая часть звонящих в компанию хочет просто избавиться от них. При этом цены за дома корректируются каждый день, так как и курс биткоина в последние недели сильно колеблется.

Сама сделка проводится в рублях, а в компании акцию назвали экспериментом.

Напомним, Банк России намерен разрабатывать национальную криптовалюту.