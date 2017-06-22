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В Киеве опять взорван автомобиль

23.06.2017 13:21 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве опять взорван автомобиль

В результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева травмирован человек.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киеве, в 10.36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская-Полтавская.

Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства.

Сейчас там работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 г.р., врачи оказывают ему медицинскую помощь, а также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Поданным украинских СМИ, во взорванном в центре Киева джипе находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Гайдук.

"Разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя происходят в столице Украины", - написал главный редактор "ЦензорНЕТ" Юрий Бутусов на странице в Facebook. он. При этом, по информации журналиста, Гайдук не пострадал.

"Его кооператив - это один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический", на самом берегу моря. Членами кооператива и владельцами роскошных особняков являются севастопольская элита: бывшие руководители судов, прокуратуры, СБУ, СЭС Севастополя", - написал Бутусов.

 
 
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В результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева травмирован человек.

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