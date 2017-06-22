Откровения неокочевника: 25 лет независимости ударили по всем

В последнее время по всему миру все больше распространяется новый слой общества, который условно называется неокочевниками. Как правило, это люди образованные, владеющие несколькими языками и профессиями, легко адаптирующиеся к любым условиям и имеющие различные интересы в разных странах.

Развитие нового слоя общества, а также различия, появившиеся в постсоветских странах за 25 лет независимости, на радио Sputnik Беларусь проанализировал председатель комитета Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, советник министра экономики Кыргызстана, политический и экономический эксперт Кубат Рахимов.

Эксперт, которому наша страна отнюдь не чужая (Рахимов имеет 3 высших образования, полученных в Беларуси), рассказал, как выглядит современная Беларусь и насколько она изменилась на период независимости.

"С точки зрения позиционирования политического, думаю, что в Беларуси стабильность оправдана. С точки зрения экономической, это модель подстройки и использования всех преимуществ и выгод Евразийского союза и одновременно соседства со странами Евросоюза и Украиной. Это нормальная, здоровая, прагматичная гибкость. С точки зрения благополучия людей — по-разному. Вижу, что кто-то больше жалуется, кто-то меньше", — отметил Рахимов.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог: затмение в августе может запустить воссоздание СССР

По словам эксперта, основное преимущество Беларуси не только в экономическом, но и в общественном развитии состоит в том, что страна находится между Азией и Европой.

"Есть сотни примеров друзей, знакомых и родственников, которые сделали успешные карьеры по обе стороны. Поэтому не надо жаловаться, надо искать такую буддистскую золотую середину. И неважно, будет это приватный разговор на кухне или еще где-то, всегда надо искать позитив. Если ты видишь негатив, ищи решение. Может, и не внутри страны", — отметил Рахимов.

Эксперт также отметил основные различия в развитии Беларуси и государств Центральной Азии за период времени, прошедший после распада Советского Союза. По словам Рахимова, несмотря на общую советскую историю, это развитие существенно отличается, поскольку 25 лет независимости "ударили по всем".

"Для кого-то это был волшебный пендель, в хорошем смысле, динамика. А кого-то ударило сверху. В отношении некоторых среднеазиатских республик был удар сверху, потому что вылезли такие феодальные элементы, сословное общество формируется", — рассказал Рахимов.

Полную версию беседы с советником министра экономики Кыргызстана Кубатом Рахимовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.