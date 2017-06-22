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Майские зарплаты: кто в Гомельской области зарабатывал больше всего, а кто - меньше всего

23.06.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля, сообщает Белстат. Это на 13,9 рубля больше, чем в апреле.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в Речицком районе — 838,4 рубля. Вторую строчку заняли жители Жлобинского района (769,8 рубля), а третье — Мозырского (768,2 рубля).

В Гомеле средняя зарплата в прошлом месяце составила 755,9 рубля (в апреле она равнялась 742,3 рубля).

Если смотреть по сферам деятельности, то больше всего получали специалисты, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2600 рублей). Вторую строчку по уровню зарплат заняли специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (2515,1 рубля), а третью — работники горнодобывающей промышленности (1737,1 рубля).

Меньше всего в мае получали в Гомельской области работники, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг (411,2 рубля).

Средняя зарплата рабочих и служащих в области в мае составила 711,9 рубля.

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в мае в Гомельской области выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Теги: Гомель
 
 
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Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля, сообщает Белстат. Это на 13,9 рубля больше, чем в апреле.

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