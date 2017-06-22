Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом по соглашению сторон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.

В определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец.

Напомним, ранее появилась информации о том, что Вудкрофт может возглавить швейцарский клуб «Женева-Серветт».