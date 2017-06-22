ГАИ усилит контроль на дорогах страны в пятницу и выходные

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции в эту пятницу и выходные дни организуют усиленный вариант несения службы, сообщили Sputnik в управлении ГАИ МВД Беларуси.

В частности, с 15:00 23 июня до 23:00 25 июня будет организована массированная отработка автомобильной дороги М4 Минск — Могилев, во время которой будет использован гласный, негласный и смешанный контроль выполнения участниками дорожного движения требований ПДД.

Инспекторы уделят особое внимание выявлению мотоциклистов и автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления.

Также в центре внимания сотрудников ГАИ — места массового отдыха граждан. Инспекторы проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.

"Необходимо в очередной раз заострить внимание на проблеме участия в дорожном движении водителей и пешеходов в нетрезвом состоянии", — сказали в ГАИ.

Там отметили, что в предупреждении "нетрезвых" ДТП велика роль очевидцев происходящего. Нередко рядом с пьяным водителем находятся друзья и близкие, которые могут отговорить его от поездки или даже спрятать ключи транспортного средства.

"Любой гражданин, видя пьяного на дороге или пытающегося сесть за руль, может сообщить об этом в милицию по телефону 102", — добавили в ГАИ.