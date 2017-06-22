Минск отреагировал на призыв Польши изменить статус Беловежской пущи

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО нежелательно, заявил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.



© Pixabay Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО

Накануне министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что необходимо исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Для решения этого вопроса он обратился в прокуратуру. По его словам, нынешний статус заповедника не позволяет вести человеку свою деятельность. Для этого Шишко предложил включить пущу в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"С точки зрения охраны природы смена статуса объекта крайне нежелательна", — сказал Свидинский, слова которого приводит РИА Новости .

Он отметил, что решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть. "Наша позиция — это объект природного наследия. В Беларуси это так, никак иначе… Все статусы важны, имеют ценность, но надо придерживаться того, что Беловежская пуща все-таки объект природного наследия", — подчеркнул представитель министерства.

По словам Свидинского, смена статуса заповедника повлечет за собой в появлению там новых дорог, маршрутов и превращению в будущем пущи в инфраструктурный объект.

"Я не склонен считать, что прокуратура Польши будет принимать решение снять статус объекта всемирного наследия с части территории Беловежской пущи. Вопрос статуса объекта всемирного наследия будет рассмотрен на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в Кракове (Польша) 2-12 июля", — рассказал он.

Он также обратил внимание, что к части Беловежской пущи, расположенной на территории Беларуси, никаких претензий нет.