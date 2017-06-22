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Минск отреагировал на призыв Польши изменить статус Беловежской пущи
23.06.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО нежелательно, заявил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.
Накануне министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что необходимо исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Для решения этого вопроса он обратился в прокуратуру. По его словам, нынешний статус заповедника не позволяет вести человеку свою деятельность. Для этого Шишко предложил включить пущу в список культурного наследия ЮНЕСКО.
"С точки зрения охраны природы смена статуса объекта крайне нежелательна", — сказал Свидинский, слова которого приводит
Он отметил, что решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть. "Наша позиция — это объект природного наследия. В Беларуси это так, никак иначе… Все статусы важны, имеют ценность, но надо придерживаться того, что Беловежская пуща все-таки объект природного наследия", — подчеркнул представитель министерства.
По словам Свидинского, смена статуса заповедника повлечет за собой в появлению там новых дорог, маршрутов и превращению в будущем пущи в инфраструктурный объект.
"Я не склонен считать, что прокуратура Польши будет принимать решение снять статус объекта всемирного наследия с части территории Беловежской пущи. Вопрос статуса объекта всемирного наследия будет рассмотрен на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в Кракове (Польша) 2-12 июля", — рассказал он.
Он также обратил внимание, что к части Беловежской пущи, расположенной на территории Беларуси, никаких претензий нет.
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В июле в Польше пройдет сессия комитета всемирного наследия Юнеско, где будет обсужден статус заповедника.
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